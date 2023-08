Energias renováveis são suficientes para minimizar impactos de apagões? P

Nos últimos anos, o Brasil tem testemunhado um crescimento notável no setor de energias renováveis, impulsionado principalmente pela expansão da geração eólica e solar.

O papel das energias renováveis na mitigação de impactos de apagões energéticos no Brasil

No entanto, a recente ocorrência de um apagão que afetou vastas regiões do país levantou questionamentos sobre a eficácia das fontes renováveis em garantir a estabilidade do fornecimento de energia elétrica. Entenda a relação entre as energias renováveis e a mitigação dos impactos de apagões, considerando tanto suas vantagens quanto desafios.

O Papel das fontes renováveis no cenário energético brasileiro

Nos últimos anos, o Brasil tem sido um protagonista no setor de energias renováveis, com um enfoque especial nas fontes eólica e solar. Contudo, a região Nordeste se destacou como um líder na geração de energia a partir dessas fontes limpas, até mesmo exportando energia para os centros de consumo no submercado Sudeste/Centro-Oeste.

Em julho deste ano, a energia eólica foi responsável por mais de 80% do aumento da capacidade de geração, sendo que uma parcela significativa foi proveniente de novas usinas eólicas instaladas no Rio Grande do Norte.

Desafios da intermitência

Embora as fontes renováveis sejam mais limpas e economicamente vantajosas, elas enfrentam um desafio intrínseco: a intermitência. Diferentemente das usinas termelétricas, as quais podem operar continuamente, as fontes eólica e solar dependem das condições climáticas para gerar energia.

Em suma, isso significa que sua capacidade de geração pode variar substancialmente de acordo com a disponibilidade de vento e luz solar.

O apagão e o debate setorial



Você também pode gostar:

O apagão que atingiu grande parte do Brasil em 15 de agosto gerou um intenso debate no setor energético. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) relatou a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste, devido ao desligamento de linhas de transmissão. Desse modo, esse incidente colocou em pauta a participação das fontes renováveis na matriz elétrica brasileira e seus impactos operacionais.

A necessidade de energia constante e resiliente

A Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) aproveitou o apagão para ressaltar a importância de fontes de energia constantes e resilientes.

Enquanto as fontes renováveis têm um papel vital na diversificação energética, as termelétricas movidas a gás natural oferecem uma opção mais estável em momentos de intermitência. Essa abordagem é respaldada por especialistas que buscam garantir a segurança energética.

Divergências nas opiniões

O debate sobre a expansão das fontes renováveis e sua capacidade de lidar com apagões revelou divergências no setor. Enquanto alguns defendem um maior investimento em redes de transmissão para transportar energia intermitente, outros expressam preocupações sobre o excesso de dependência dessas fontes e a necessidade de garantir uma base sólida de geração de energia.

A posição do governo e a transição energética

O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reforçou a importância das energias renováveis na transição energética do país. Em suma, ele destacou o papel robusto das usinas hidrelétricas no sistema elétrico brasileiro e afirmou que as fontes renováveis são fundamentais para essa transição.

Silveira também é um entusiasta do mercado de gás natural, mas não ligou diretamente o crescimento das renováveis ao recente apagão. De modo geral, o Brasil está passando por uma transformação energética significativa, com um aumento substancial na geração de energias renováveis.

Embora essas fontes ofereçam inúmeras vantagens, sua intermitência levanta questões sobre a estabilidade do fornecimento de energia, especialmente em situações de apagões.

O país enfrenta o desafio de equilibrar o uso de fontes limpas com a garantia de energia constante e resiliente. Assim, a resposta provavelmente envolverá um mix diversificado de fontes de energia, incluindo tanto renováveis quanto termelétricas, para assegurar um suprimento energético confiável e sustentável.