Entenda a participação do NUBANK nos testes da DREX, a moeda digital oficial brasileira

O Nubank, instituição financeira pioneira em descomplicar o sistema financeiro e desafiar o status quo, completa uma década de história com um impacto significativo em mais de 85 milhões de pessoas no Brasil, México e Colômbia.

Nubank participa dos testes da Drex para transformar a economia

Desde sua criação, o Nubank tem como propósito transformar a relação das pessoas com o dinheiro. Agora, dando continuidade a essa missão, a empresa foi escolhida pelo Banco Central para participar do projeto piloto da Drex, a nova moeda digital brasileira – anteriormente conhecida como Real Digital.

Preparando o caminho para a moeda digital

Em agosto de 2023, o Nubank deu mais um passo rumo à transformação financeira, conectando sua infraestrutura à rede blockchain selecionada pelo Banco Central para transações com a Drex.

Essa conexão permite ao Nubank iniciar testes e simulações de transações com diferentes ativos tokenizados. Agora, a empresa tem a permissão para realizar simulações envolvendo representações digitais do real, bem como depósitos e títulos públicos federais.

A avaliação da tecnologia por trás da Drex

Nesta etapa inicial, o foco está na avaliação da privacidade e programabilidade da Plataforma Drex, que constitui o ecossistema tecnológico para operações com a moeda digital emitida pelo Banco Central. Basicamente, a tecnologia da moeda digital está sendo submetida a um ambiente simulado para avaliar seu desempenho antes de ser implementada no mundo real.

A importância da participação do Nubank no projeto Drex

Mas por que o Nubank decidiu participar ativamente do projeto piloto do Drex? A resposta é clara: a instituição deseja contribuir para o desenvolvimento da moeda digital, visando criar um sistema que seja o melhor e mais completo possível para todos.



Desse modo, o Nubank reconhece o potencial da tecnologia blockchain para simplificar, tornar mais seguras e eficientes diversas formas de transferência.

A plataforma Drex: simplificando negociações

O projeto piloto da moeda digital Drex traz consigo inúmeras possibilidades revolucionárias para transações financeiras. Imagine, por exemplo, comprar um veículo usado. Atualmente, é comum que o comprador efetue o pagamento antes mesmo de a documentação estar completa. Com a tecnologia do Drex, no futuro, será possível realizar ambas as etapas simultaneamente.

Certamente, isso significa que o pagamento e a transferência da documentação ocorrerão de forma coordenada. Contudo, se houver qualquer pendência que impeça a transferência da documentação, como multas não pagas, o pagamento não será concluído, criando um sistema mais seguro e eficiente.

Testando a infraestrutura da Drex

No projeto piloto, os testes com ativos financeiros desempenham um papel crucial para avaliar as bases dessa inovação. Inicialmente, os testes envolvem depósitos e títulos públicos federais, permitindo compreender na prática os benefícios e a segurança da tecnologia.

Etapas dos testes da Drex no Nubank

Conforme informações oficiais, os testes do Drex no Nubank ocorrem em etapas progressivas. Inicialmente, as operações envolvem a moeda digital das instituições financeiras. Posteriormente, a moeda digital oficial, que será usada pelas pessoas, entra em cena – é uma versão tokenizada do real, semelhante ao próprio Drex. Por fim, os títulos públicos federais entram na equação.

Moldando o futuro financeiro

O projeto piloto do Drex, com a participação ativa do Nubank, tem o potencial de revolucionar a maneira como as transações financeiras ocorrem. Uma vez que ao avaliar cuidadosamente a tecnologia por trás da moeda digital, o Nubank e outras instituições financeiras estão trabalhando para construir um sistema mais seguro, eficiente e transparente.

Embora os testes sejam conduzidos entre instituições financeiras e o Banco Central, os resultados beneficiarão todas as partes envolvidas. Com previsão de liberação ao público no final de 2024, o Drex está preparado para abrir as portas para um futuro financeiro mais descomplicado e inovador.