Entenda as variantes que podem reduzir o seu benefício

Dentro de mais alguns dias, o governo federal deverá retomar os pagamentos do Bolsa Família. A expectativa é de que mais de 20 milhões de pessoas de todas as regiões do país possam receber o saldo em suas contas. Para este mês de agosto, segue valendo a regra de repasses mínimos de R$ 600 por família.

Contudo, de acordo com alguns relatos de usuários nas redes sociais, o app oficial do programa está indicando que o valor que o cidadão vai receber será menor do que os R$ 600 prometidos. Afinal de contas, porque este movimento está ocorrendo? É possível receber menos do que o exigido pelo projeto social?

Em primeiro lugar é importante frisar que existe a possibilidade de as informações do aplicativo ainda não estarem devidamente atualizadas. Isso ocorre normalmente em alguns casos. Assim, é importante aguardar mais alguns dias para entender se o valor menor se trata apenas de um problema no sistema do Ministério do Desenvolvimento Social.

Casos em que o cidadão recebe menos de R$ 600

Mas é fato que realmente existem alguns casos em que o valor pode ser reduzido para menos do que R$ 600. Normalmente, este movimento ocorre por dois motivos básicos. Abaixo, listamos cada um deles para que as razões indicadas pelo Ministério fiquem claras para os usuários.

Motivo 1: pagamento do consignado

Lembra do consignado do Auxílio Brasil? Trata-se de um empréstimo destinado aos usuários do programa social, e que foi liberado em outubro do ano passado, ainda durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Milhões de brasileiros solicitaram o saldo e receberam o dinheiro em suas contas.

Quem solicitou e recebeu o saldo, passou a ter que pagar a quantia na forma de descontos diretos em suas folhas de pagamento. Assim, os usuários passaram a receber menos do que os R$ 600 mínimos exigidos. As pessoas que já terminaram de pagar o débito não precisam mais se preocupar com os descontos.

Mas quem ainda não concluiu os pagamentos, vai seguir tendo os abatimentos normalmente neste mês de agosto. Desta forma, é possível que o valor recebido por esta família, que solicitou o consignado ainda no ano passado, seja menor do que os R$ 600 mínimos exigidos.

Motivo 2: a Regra de Proteção



Uma segunda razão para a diminuição do valor do Bolsa Família em agosto é ainda mais comum entre os usuários. Trata-se da Regra de Proteção. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, a norma acolhe pessoas que registraram um aumento de renda per capita nos últimos meses.

O governo explica que quando a renda per capita é elevada para algo entre R$ 219 e R$ 660, a família entra nesta regra. De acordo com as normas gerais, neste caso, o cidadão não será excluído imediatamente do programa, mas ele recebe uma espécie de aviso prévio, informando que ele só vai seguir recebendo o saldo por mais dois anos.

Mas já de imediato, o valor vai ser cortado pela metade. Uma pessoa que recebia R$ 600 por mês, por exemplo, vai passar a receber R$ 300 por mês por mais dois anos, até que ele deixe de fazer parte do Bolsa Família de forma definitiva.

Bolsa Família em agosto

Em agosto, os pagamentos do Bolsa Família serão retomados na próxima sexta-feira (18). Para saber o dia exato do recebimento do seu benefício, é necessário se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS). Veja no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 21 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de agosto (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de agosto (sexta-feira);

Usuários com NIS final 7: 28 de agosto (segunda-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de agosto (terça-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de agosto (quarta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de agosto (quinta-feira).