Entenda como as mudanças na Taxa Selic afetam a economia brasileira

Após quase três anos, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou hoje (2), a primeira redução da Taxa Básica de Juros da economia brasileira. Com um corte de 0,50 ponto percentual, a taxa Selic passou a ser de 13,25% ao ano.

Agora, o Banco Central deverá acompanhar de perto os resultados das ações implementadas para avaliar os impactos da redução da taxa de juros na economia brasileira.

A expectativa é que novas reuniões do Copom aconteçam ao longo do ano para reavaliar a política monetária e tomar novas decisões em consonância com o cenário econômico do país. Mas o que é Taxa Selic e como ela impacta a economia?

Entenda a influência da Taxa Selic na economia

A Taxa Selic exerce uma influência abrangente sobre todas as demais taxas de juros do país. Isso inclui as taxas aplicadas em empréstimos, financiamentos e até mesmo os rendimentos de investimentos financeiros.

O termo “Selic” é uma sigla que representa o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Trata-se de um programa virtual que opera diariamente, permitindo que instituições financeiras comprem e vendam títulos do Tesouro Nacional.

É importante ressaltar que somente as instituições financeiras têm autorização para negociar títulos nesse ambiente, excluindo o acesso direto por parte de pessoas comuns. A Selic, portanto, é uma peça fundamental na estrutura financeira do país, com implicações significativas para a economia como um todo.

Para os investidores, conhecer as decisões do Copom em relação à Selic é essencial para tomar decisões estratégicas em seus investimentos. Uma alta na Selic pode tornar investimentos em renda fixa mais atrativos, por exemplo, enquanto uma queda pode incentivar a busca por alternativas de maior rentabilidade, como ações e fundos imobiliários.

Já para a população geral, acompanhar as mudanças na Selic também é importante para planejar suas finanças pessoais. A taxa Selic influencia o rendimento da poupança, os juros de financiamentos imobiliários e de outros tipos de crédito, bem como a rentabilidade de diversos investimentos.



A Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, é determinada a cada 45 dias pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, que está vinculado ao Banco Central.

O Copom toma suas decisões com base em uma análise detalhada de vários indicadores financeiros do país, buscando chegar a uma taxa que melhor se adéqua ao cenário atual e às expectativas econômicas futuras. Essas decisões podem levar a três cenários distintos: manter a Selic estável, sem qualquer alteração, aumentar ou reduzir a taxa.

As mudanças na taxa de juros são necessárias porque a economia é dinâmica e não permanece em um estado estável constante. Portanto, é fundamental ajustar a Selic conforme o cenário econômico, garantindo o equilíbrio necessário para que o dinheiro continue circulando e a economia funcione de maneira eficiente.

Quando o Copom decide aumentar a taxa Selic, busca-se frear o consumo e o crédito, tornando o custo do dinheiro mais elevado. Com isso, a tendência é que as pessoas e empresas gastem e invistam menos, o que pode ajudar a conter a inflação.

Por outro lado, quando o Copom opta por reduzir a taxa Selic, busca-se estimular a economia. Com juros mais baixos, o crédito se torna mais acessível, incentivando o consumo e o investimento. Essa medida pode impulsionar o crescimento econômico, mas requer cuidado para evitar o descontrole inflacionário.