Entenda como o sistema promove a inclusão financeira

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, esteve presente em um fórum sobre inteligência artificial na capital paulista, onde discutiu sobre as inovações da autarquia como o PIX. O evento teve como foco explorar as interseções entre a tecnologia emergente e o setor financeiro, visando impulsionar a digitalização das operações bancárias e promover maior acessibilidade, eficiência e competição no mercado.

Durante o debate, Campos Neto destacou o revolucionário sistema de pagamentos instantâneos conhecido como PIX. Ele enfatizou que o PIX não apenas trouxe um novo paradigma para as transações financeiras, mas também desempenhou um papel crucial na expansão da inclusão bancária.

Entenda como o PIX promove a inclusão financeira

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, desempenha um papel crucial na promoção da inclusão financeira por várias razões:

Acesso Amplo e Imediato: O PIX permite que indivíduos e empresas realizem transações financeiras de forma rápida e conveniente, a qualquer hora do dia, todos os dias da semana, incluindo feriados. Isso é especialmente benéfico para pessoas que não têm acesso a serviços bancários tradicionais ou que têm horários irregulares de trabalho.

Custos Reduzidos: As transações PIX tendem a ser mais econômicas do que as transações tradicionais, como transferências bancárias e boletos. A eliminação ou redução de taxas ajuda a tornar as transações financeiras mais acessíveis, especialmente para pessoas de baixa renda.

Inclusão Digital: O PIX é uma tecnologia digital que pode ser acessada por meio de smartphones, tablets e computadores. Com o aumento da penetração de dispositivos móveis e acesso à internet, mesmo em áreas remotas, as pessoas podem usar o Pix sem a necessidade de visitar fisicamente uma agência bancária.

Facilidade de Uso: O PIX é simples de usar e não exige conhecimentos financeiros avançados. Uma pessoa só precisa vincular sua conta bancária a um número de telefone ou e-mail para começar a realizar transações. Isso reduz a barreira de entrada para aqueles que não estão familiarizados com serviços bancários complexos.

Em suma, o Pix promove a inclusão financeira ao democratizar o acesso a serviços financeiros, reduzir custos e complexidade das transações, permitir o acesso através de dispositivos digitais comuns e criar oportunidades para que pessoas de diferentes perfis econômicos possam participar plenamente do sistema financeiro.

Veja como fazer uma transferência

Hoje é possível fazer transferências via PIX de maneira gratuita e em poucos segundos. Para isso, os usuários devem abrir o aplicativo do banco ou instituição financeira onde possui uma conta e localizar a área PIX.

O próximo passo é selecionar a pessoa ou empresa para quem deseja enviar dinheiro. Geralmente é possível escolher entre os contatos salvos, inserir um número de telefone, e-mail, CPF/CNPJ ou utilizar a chave PIX do beneficiário, que pode ser um código QR ou um conjunto de números e letras.



Por fim, basta inserir o valor que deseja transferir para o beneficiário, conferir todos os dados e concluir a operação digitando a senha do banco. Uma vez confirmada, a transferência será processada instantaneamente e os clientes podem gerar um comprovante.

O PIX representa um marco significativo na evolução dos serviços financeiros, oferecendo uma solução moderna e inclusiva para a realização de transferências e pagamentos. Sua praticidade, rapidez e acessibilidade têm impactado positivamente diversos aspectos da vida financeira das pessoas.