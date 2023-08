A Receita Federal do Brasil, sempre buscando aprimorar seus serviços e facilitar a vida dos contribuintes, deu mais um passo em direção à modernização de seus processos.

Assinatura eletrônica avançada no e-CAC: entenda o “e-Processo” da Receita Federal

Agora, a implementação da Assinatura Eletrônica Avançada no sistema e-Processo do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento) está em vigor, trazendo vantagens significativas para todos os envolvidos.

O e-Processo e a assinatura eletrônica avançada

O e-Processo representa a mais recente plataforma criada com o propósito de facilitar a adoção da Assinatura Eletrônica Avançada do gov.br dentro do ambiente do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC).

Em suma, através dessa implementação, a Receita Federal possibilita que os contribuintes e seus representantes legais acessem o e-CAC e realizem diversas operações, como solicitar a juntada de documentos contendo Assinatura Eletrônica Avançada.

Até o presente momento, o sistema e-Processo INTERNET estava habilitado somente para a aquisição de assinatura qualificada, a qual requer o emprego do Certificado Digital ICP-Brasil. Com essa atualização, os contribuintes ou representantes legais que se identificarem no gov.br com uma conta de nível prata ou ouro, mas sem certificado digital, também poderão utilizar a Assinatura Eletrônica Avançada para suas solicitações.

Benefícios da mudança

A implementação da Assinatura Eletrônica Avançada no e-CAC traz diversos benefícios tanto para os contribuintes quanto para a Receita Federal. Desse modo, agora, os documentos digitais que contêm assinatura eletrônica têm sua autenticidade e integridade asseguradas, tornando todo o processo mais seguro e confiável.

Além disso, essa medida também tem um impacto positivo na agilidade e eficiência do fluxo de documentos. Com a expansão na tramitação de documentos digitais contendo Assinatura Eletrônica Avançada, o tempo necessário para a análise e processamento de solicitações será reduzido, o que resulta em um serviço mais rápido e eficaz para os contribuintes.



Redução de custos e conformidade legal

Outra vantagem significativa da utilização da Assinatura Eletrônica Avançada é a diminuição de custos para os cidadãos contribuintes. A assinatura avançada GOV.BR é gratuita e exclusiva para pessoas físicas, o que elimina a necessidade de adquirir certificados digitais para a realização de determinadas operações no e-CAC.

Contudo, vale destacar que essa nova possibilidade está em plena conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2022/21, que trata da recepção de documentos em formato digital por meio do e-CAC.

Em suma, essa normativa estabelece a obrigatoriedade de assinatura eletrônica avançada ou qualificada, de acordo com os termos dos artigos 4º e 5º do Decreto nº 10.543/2020, para documentos produzidos eletronicamente pelo usuário, incluindo impugnações e recursos.

Uma importante inovação

Ao incorporar a capacidade de receber e gerenciar a Assinatura Eletrônica Avançada no sistema e-Processo do e-CAC, a Receita Federal do Brasil reitera sua dedicação contínua à modernização e à otimização dos procedimentos burocráticos, oferecendo aos contribuintes um ambiente digital ainda mais seguro, eficaz e acessível.

Desse modo, a utilização da Assinatura Eletrônica Avançada traz benefícios tangíveis, como autenticidade, integridade de documentos, agilidade e redução de custos. Com essa medida em conformidade com as regulamentações vigentes, a Receita Federal reforça sua postura de adaptação às novas tecnologias em prol de uma relação mais harmoniosa entre governo e cidadãos.

Práticas para evitar golpes e manter-se seguro

Sempre verifique o endereço do site que você está acessando. Certifique-se de que o domínio seja legítimo e corresponda à plataforma oficial. Golpistas podem usar endereços semelhantes para enganar os usuários.

Não clique em links suspeitos

Evite clicar em links recebidos por e-mail, SMS ou outros meios de comunicação. Em vez disso, digite o endereço oficial diretamente na barra de URL do navegador. Além disso, procure por sinais de autenticidade, como selos de segurança, logotipos oficiais e informações de contato válidas. Por fim, sempre que tiver a oportunidade, habilite a autenticação de dois fatores (2FA) em suas contas.