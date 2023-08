No mundo dos negócios e dos investimentos, a busca por lucros não é mais o único fator que determina o sucesso de uma empresa. A crescente conscientização sobre questões ambientais, sociais e de governança (ESG) tem impulsionado a necessidade de empresas adotarem práticas sustentáveis.

ISE B3: entenda o Índice de Sustentabilidade Empresarial para investimentos conscientes

No contexto brasileiro, a Bolsa de Valores desempenha um papel crucial ao promover empresas comprometidas com essas práticas, através do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

A ideia subjacente ao índice de sustentabilidade empresarial

Os índices da Bolsa de Valores são ferramentas para avaliar o desempenho de ativos financeiros e ações. Enquanto o Ibovespa é o mais conhecido no Brasil, agrupando as ações mais negociadas, outros índices têm enfoque nas boas práticas. Desse modo, entre eles, destaca-se o ISE, que foi criado para destacar empresas que abraçam práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).

A família de índices sustentáveis da B3

A B3 apresenta uma gama de seis índices principais, incluindo:

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)

Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC)

Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT)

Índice Carbono Eficiente (ICO2)

Índice Governança Corporativa – Novo Mercado (IGC-NM)

Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG)

Além disso, vale mencionar que esse enfoque em ESG não se restringe apenas ao Brasil, com exemplos como o S&P 500 ESG, abarcando empresas americanas, e o Dow Jones Sustainability Index World, de alcance global.



Decodificando a Sigla ESG

A sigla ESG representa os termos Environmental (ambiental), Social (social) e Governance (governança). Juntos, formam os três pilares da sustentabilidade, abordando preocupações ambientais, questões sociais e práticas de governança corporativa. Uma empresa que se destaca nesses pilares demonstra maturidade e compromisso com a sustentabilidade.

A relação entre ESG e ISE B3

Há uma relação intrínseca entre o ISE e o conceito ESG. O ISE se baseia nos princípios do ESG, e as empresas que compõem o índice são avaliadas em conformidade com esses princípios. Uma auditoria realizada pelo ISE B3 assegura que essas empresas estejam realmente alinhadas com as práticas ESG.

Desvendando o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3

O ISE B3 é uma carteira teórica de ativos criada com base em critérios específicos. Funciona como um indicador médio de desempenho de empresas reconhecidas por seu compromisso com a sustentabilidade empresarial. Desde sua criação em 2005, o ISE da B3 tem sido um referencial para medir a responsabilidade das empresas em relação à sustentabilidade.

Os objetivos fundamentais do ISE

O objetivo central do ISE é auxiliar os investidores na escolha de ações com base em boas práticas sociais, ambientais e de governança. Esse índice desempenha um papel fundamental em influenciar a opinião tanto dos investidores quanto do público em geral sobre as empresas listadas.

As competências do ISE

Com base nas diretrizes da B3, as empresas devem manter-se alinhadas aos princípios de sustentabilidade. Através de auditorias e entrevistas, o ISE busca garantir que as empresas aprovadas estejam comprometidas com o bem-estar ambiental, social e econômico. Isso também resulta em maior transparência e visibilidade para as empresas na carteira do ISE B3.

Os critérios para inclusão no ISE B3

Em suma, as empresas que desejam integrar a carteira do ISE B3 devem atender a diversos critérios, incluindo:

Negociar mais de 200 ações na Bolsa;

Cumprir os requisitos mínimos de ESG do ISE B3;

Manter esses critérios por três temporadas de carteira consecutivas;

Ter presença de pregão por pelo menos 50% do tempo;

Não ser classificada como Penny Stock (ações de baixo valor).

A B3 utiliza questionários para avaliar o desempenho das empresas em quatro áreas: Política, Gestão, Desempenho e Cumprimento Legal.