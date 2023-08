Saber exatamente quanto imposto sua empresa deve pagar é uma peça fundamental para manter a saúde financeira do seu negócio. Se sua empresa se enquadra no regime de tributação do Simples Nacional, você está no caminho certo para simplificar sua vida fiscal.

Simples Nacional: entenda o processo do cálculo da alíquota do imposto da sua empresa

No entanto, muitos empreendedores ainda enfrentam dificuldades quando se trata de calcular a alíquota do Simples Nacional. Mas não se preocupe, o processo pode ser compreendido e dominado facilmente.

O que é o Simples Nacional?

Em suma, o Simples Nacional é um regime tributário destinado a empresas de micro e pequeno porte, oferecendo a conveniência de pagar oito tipos de impostos em uma única guia. Desse modo, essa simplificação no pagamento de tributos tem como objetivo aliviar a carga administrativa sobre os ombros das pequenas empresas, permitindo-lhes focar mais em seus negócios.

Desvendando o cálculo da alíquota

Calcular a alíquota do Simples Nacional pode parecer intimidante à primeira vista, mas vamos dividir o processo em passos simples e compreensíveis.

Passo 1: determinando a receita bruta total

O primeiro passo é calcular a receita bruta total da sua empresa nos últimos 12 meses. Em geral, essa receita inclui todos os valores provenientes das vendas de produtos ou serviços durante esse período.



Passo 2: identificando a atividade da empresa

A seguir, é necessário identificar a atividade principal da sua empresa e encontrar a tabela de alíquotas correspondente. Cada tabela é dividida em faixas de faturamento, e a alíquota varia de acordo com a faixa.

Passo 3: calculando a alíquota efetiva

Agora, usando a receita bruta total e a alíquota correspondente, você pode calcular a alíquota efetiva. A fórmula para isso é:

[(RBT x ALIQ) – PD] / RBT

Onde:

RBT corresponde a receita bruta total dos últimos 12 meses;

ALIQ é a alíquota indicada na tabela de alíquotas;

PD é a parcela a deduzir.

Passo 4: aplicando a alíquota ao faturamento mensal

Com a alíquota efetiva em mãos, é possível calcular o valor do imposto a ser pago a cada mês. Assim, subtraia a alíquota efetiva do valor de faturamento mensal para chegar ao valor final.

Passos simplificados para calcular o Simples Nacional

Calcule a receita bruta anual da sua empresa;

Identifique a tabela de alíquotas correspondente à atividade da empresa e encontre a parcela a deduzir;

Utilize esses valores para calcular a alíquota efetiva;

Subtraia a alíquota efetiva do faturamento mensal para determinar o valor do imposto.

Como calcular para empresas com menos de um ano de atividade?

Se sua empresa tem menos de um ano de atividade, não se preocupe. Pois, é possível usar a receita bruta proporcionalizada, que é uma estimativa do faturamento. Desse modo, para empresas que estão há alguns meses em atividade, é possível calcular a média de faturamento mensal até o momento e multiplicar esse valor por 12.

Assim sendo, se sua empresa estiver no primeiro mês de atividade, basta multiplicar a receita desse mês por 12. Lembre-se sempre de que as informações fornecidas são um guia geral e é recomendável buscar a ajuda de um contador ou profissional qualificado em caso de dúvidas.

Tenha um contador de sua confiança

O contador é o profissional apto a lidar com todas as questões burocráticas da sua empresa, o que inclui o enquadramento dentro do regime correto de acordo com o faturamento. Bem como, o desenquadramento, quando for o caso.

Portanto, é fundamental ter um contador para manter a sua empresa em dia com o Fisco e evitar o pagamento de multas e sanções. Contudo, de modo geral, com esse conhecimento, estará no controle da gestão fiscal do seu negócio, permitindo que se concentre nas demais atividades da empresa.