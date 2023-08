entenda o que é e como usar

O canal de transmissão no Instagram é uma das ferramentas que tem chamado a atenção do público, em especial, dos criadores de conteúdo. Afinal, permite que você crie um grupo para compartilhar mensagens e se aproximar de seus seguidores.

Apesar de ter sido anunciado no final de fevereiro, muitos usuários ainda têm dúvidas sobre o uso da plataforma. Bem como, pode não ter o recurso ativo, porque o Instagram está liberando aos poucos para as contas.

Neste artigo, entenda de uma vez por todas o que é o canal de transmissão e como criar o seu. Dessa forma, pode se aproximar de seu público e melhorar a comunicação com a sua audiência.

O que é o canal de transmissão no Instagram?

O canal de transmissão é uma nova ferramenta do Instagram criada para melhorar o relacionamento dos criadores de conteúdo com seu público. Afinal, eles podem compartilhar mensagens por meio de um grupo, para todos os participantes. Em geral, se assemelha com o Telegram.

É possível que o criador compartilhe texto, vídeo, imagem, notas e até mesmo faça enquetes. Assim, os participantes podem reagir às mensagens e ter um engajamento maior com os conteúdos.

Vale lembrar que o canal de transmissão no Instagram não é o compartilhamento do conteúdo do feed e stories e sim algo mais exclusivo, feito pelo dono deste canal. Além disso, os criadores podem fazer um canal aberto para todos os seguidores ou limitar apenas para assinantes pagos.

Como criar um canal de transmissão?

Antes mesmo de saber como criar o canal de transmissão é importante frisar que ele ainda não está disponível para todos os usuários. Portanto, se o seu tiver, é bem simples para criar um novo.



Vá nas suas mensagens do Instagram, as DMs e clique no ícone para criar uma lista de transmissão. Em seguida, defina se ele será visível para todos os seus seguidores ou apenas para os assinantes.

É indispensável lembrar que o canal de transmissão no Instagram está disponível apenas para quem possui um perfil de criador de conteúdo. Assim, após criar o seu ele aparecerá em seu perfil, logo embaixo da biografia.

Após a criação do canal de transmissão, os seguidores serão notificados e você ainda pode divulgá-los em seus stories. Portanto, selecione o selo e adicione em um stories para que todos saibam da novidade.

Quantas pessoas podem participar?

O Instagram não informou se há um limite de participantes para o canal de transmissão. Porém, já há exemplos de canais que possuem milhares de pessoas inscritas.

Como participar de um canal de transmissão no Instagram?

Além de criar seu próprio canal de transmissão também é possível participar de um. Então, a primeira forma é quando você recebe uma notificação de um criador de conteúdo. Ou ainda, pode entrar por um link nos stories ou clicando no link disponível no perfil.

Depois que entrar em um canal de transmissão no Instagram, o chat ficará disponível na sua aba de mensagens diretas. Portanto, receberá uma notificação sempre que algo novo for publicado nele.

Por que criar um canal de transmissão?

Agora que já sabe como criar seu canal de transmissão é importante ressaltar os motivos que tornam essa ferramenta tão eficaz. A princípio, lembre que o objetivo é aproximar os criadores de conteúdo com seu público.

Além disso, esse canal é ideal para divulgar conteúdos exclusivos, compartilhar experiências e criar uma conexão especial com quem acompanha e admira seu trabalho. Bem como, também ajuda ao criador entender os interesses e gostos de seus seguidores.

Também espera-se que as empresas possam usar o canal de transmissão no Instagram para criar ambientes exclusivos, lançar produtos e serviços e oferecer vantagens, como cupons de descontos e promoções.

Por fim, a criação dessa mini comunidade pode reunir seus seguidores em uma plataforma única, portanto, facilita a divulgação dos conteúdos e melhora o engajamento do criador.

Aposte na nova ferramenta do Instagram

Você já sabe tudo sobre o canal de transmissão no Instagram, então, é o momento ideal de usá-lo para melhorar ainda mais a sua interação com o público. Dessa forma, se ele já estiver disponível em seu perfil não deixe de testar.

Crie um canal e comece a publicar conteúdos exclusivos e divulgar suas ações. Certamente seu público notará o valor dos posts e desperta o senso de exclusividade e reconhecimento da comunidade.