entenda porque a tecnologia está mudando o mercado

Já ouviu falar em tokenização? Essa tecnologia é a grande aposta do momento e tem mudado o mercado financeiro e os investimentos. Então, vem entender o que é e quais os impactos no cenário brasileiro.

A tecnologia dos tokens de ativos é muito promissora no Brasil e esse modelo avança com iniciativas e oportunidades em diversos segmentos. Por exemplo, renda fixa, consórcios, imobiliário e até mesmo nos valores mobiliários.

O processo chegou recentemente ao mercado, sendo regulado pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários e conta com a participação de grandes instituições financeiras do país.

Afinal, o que é tokenização?

A tokenização nada mais é do que um processo que transforma um bem ou direito em uma representação digital, chamada token digital. Assim, ela é registrada e negociada na rede blockchain, que permite armazenar dados em blocos distribuídos em uma rede, dos quais, são usados para validar qualquer tipo de alteração.

Para entender com clareza, imagine que você vai enviar uma foto pelo WhatsApp. Dessa forma, o que está fazendo é gerar uma cópia que irá sair do seu aparelho e chegar em outro canal, como um celular.

Com a tokenização e armazenamento em um blockchain, ao enviar de um computador, ele vai para outro exatamente como é no mundo físico. Ou seja, é como se você entregasse uma obra de arte para outra pessoa.

Por fim, reforçamos que eles deixam de fazer parte de um local de origem e passam a pertencer apenas ao destino final.

O que é a rede blockchain?



Você também pode gostar:

Resumidamente, a rede blockchain é uma corrente de blocos, ou seja, uma tecnologia que agrupa um determinado conjunto de informações que se conectam por meio da criptografia. Logo, as transações e operações são feitas com mais segurança.

Processo traz acessibilidade ao segmento

Com a regularização desse modelo e a entrada das instituições oficiais a essa dinâmica do mercado faz com que cresçam as transações e também a segurança no setor. Portanto, essa evolução aumenta a acessibilidade do segmento, o que possibilita que mais pessoas conheçam as capacidades da tecnologia blockchain.

Vale reforçar que quando uma nova tecnologia surge, o que é considerado velho pode ser engolido rapidamente se não se adequar ao que os novos tempos pedem. Então, assim como foi o início da internet, o blockchain faz o mundo girar mais rápido.

Os produtos e processos inovadores modificam as antigas infraestruturas e abrem espaço para a consolidação de uma nova cultura, que é a tokenização.

Configurando as funções com a tokenização

O movimento dos tokens já está mostrando o poder que essa tecnologia possui. Em especial, para reconfigurar os papéis de agentes do mercado. Um bom exemplo são as securitizadoras, que serão impactadas de forma direta em como as operações acontecem no dia a dia.

São dois motivos principais que fazem isso ocorrer. A princípio, a facilidade e a eficiência que a tokenização traz para as transações. Isso porque, ela promove fluxos operacionais mais eficientes e dinâmicos, o que faz com que a aplicabilidade seja imprescindível.

Outro ponto de destaque é a missão disruptiva, que traz um mundo de possibilidades para o tomador de crédito. Afinal, com o passar do tempo o dinheiro será 100% interoperável, ou seja, as barreiras geográficas vão ser eliminadas com os novos formatos de acessos.

Redução dos custos também é destaque

A tokenização ainda promove outras melhorias, como as operações com custos reduzidos, por exemplo nos investimentos, que torna a modalidade ainda mais acessível. Bem como, traz a automatização e a descentralização dos processos, o que garante maior liquidez entre os envolvidos.

É importante ainda reforçar que quase tudo que existe pode ser transformado em um ativo digital. Ou seja, títulos de crédito, ações de empresas, direitos em geral, obras de arte, imóveis, automóveis, precatórios, recebíveis de cartão de crédito e assim por diante. São poucas as opções que não são incluídas nesse processo.

O impacto da tokenização no mercado financeiro brasileiro

Não há como negar que a tokenização tem grande impacto em todo o mercado financeiro brasileiro. Então, as oportunidades, tanto para as empresas quanto para os investidores aumentam.

Há espaço para cada negócio impulsionar e alcançar os resultados esperados dentro dos seus segmentos. Com isso, buscando as novas fontes que antes eram tidas como inconcebíveis. Por fim, ainda contribuem para o desenvolvimento tecnológico em todo o setor.