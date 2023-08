Equipe de filmagem de Taylor Swift documentando toda a turnê ‘Eras’, possível projeto em andamento

Taylor Swift não é estranha a assinar grandes negócios, e descobrimos que há outro no horizonte … com equipes de filmagem seguindo sua jornada “Eras” Tour em todo o mundo.

As equipes de filmagem estiveram presentes em quase todos os shows da turnê “Eras” até agora – obtendo muitas fotos de Taylor, seus fãs e algum conteúdo dos bastidores. Pode parecer padrão para turnês hoje em dia, mas o escopo das equipes com Taylor mostra que ela tem algo mais em andamento.

Conversamos com fontes que dizem que ainda não há um plano para o projeto – se vai acabar no streaming ou nos cinemas. Pode ser um acordo multimilionário com a Netflix, empresa com a qual ela tem história.

Embora os detalhes sejam escassos sobre como a filmagem será usada, você pode apostar que os fãs de Taylor vão devorá-los … especialmente aqueles que não puderam comparecer ao “Eras” pessoalmente.



Como relatamos, muitas estrelas apareceram nas duas primeiras de 6 shows em Los Angeles – e Taylor teve um momento super doce na noite de quinta-feira com Kobe Bryantfilha de, Biancaquando ela a apresentou com um chapéu e um abraço no meio do show.