Equipe ROC de Jay-Z representando homem de Wisconsin preso injustamente em Applebee’s

TMZ Hip Hop descobriu que a organização Team ROC de Jay-Z recrutou um advogado poderoso Alex Spiro para representar Jermelle Inglês Jr. e sua família… na esperança de retirar todas as acusações e possivelmente processar o Departamento de Polícia de Kenosha.

English foi acusado de conduta desordeira e resistência à prisão em julho, depois que policiais de Kenosha investigando um atropelamento e fuga no Applebee’s, o jogaram no chão e lançaram spray de pimenta na presença de seu filho de 1 ano.

O vídeo mostra policiais esmurrando repetidamente English enquanto ele estava caído no chão… provocando vários protestos na área local, especialmente depois que todos os detalhes – que os policiais capturaram um homem completamente inocente – foram descobertos.

Os verdadeiros suspeitos do atropelamento foram encontrados posteriormente escondidos no banheiro do restaurante.