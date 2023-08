Era pós-Brady: Buccaneers reduzem assentos no Raymond James Stadium

Fapós a aposentadoria da lenda do quarterback Tom Bradyo Tampa Bay Buccaneers fizeram uma mudança significativa para o arranjo de assentos em Estádio Raymond James. A seção temporária de assentos “Krewe’s Nest”, que foi inicialmente instalada para acomodar o aumento nas vendas de ingressos devido ao Bradydo magnetismo, foi retirado.

De acordo com fontes do PewterReport, o “Krewe’s Nest”, que abrange 3.600 assentos localizados na zona sul, não fará parte da configuração do estádio da temporada de 2023. Esta seção, introduzida em 2022, assumiu um saguão existente anteriormente e testemunhou a terceira e última temporada estelar de Brady com o bucaneiros.

Baker Mayfield é o rosto da nova era em Tampa Bay

Para entender verdadeiramente Brady‘s no aspecto comercial dos Buccaneers, precisamos olhar para os números de público. Na temporada passada, o bucaneiros ficou em 14º lugar em média de público por jogo em casa, com 68.988 torcedores. No entanto, ao considerar a taxa de preenchimento total da capacidade do Raymond James Stadium, eles ficaram impressionantemente em terceiro lugar, perdendo apenas São Francisco e Indianápolis.

A situação era bem diferente antes da chegada de Brady em 2019. Os Buccaneers estavam definhando na 30ª posição em termos de média de público em jogos em casa. Atraindo uma média de 51.898 espectadores, eles ficaram à frente de apenas dois times da NFL naquela temporada.

À medida que a equipe traça seu curso na era pós-Brady, eles trouxeram a bordo Baker Mayfield com um contrato de um ano para preencher a função de zagueiro. Enquanto isso, Tom Brady, depois de pendurar as chuteiras, aventurou-se em vários negócios. Ele agora detém participações acionárias em uma série de franquias esportivas, incluindo o Las Vegas Raiders da NFL, o Las Vegas Aces da WNBA e, mais recentemente, o time de futebol inglês. Birmingham City FC.