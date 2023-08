Erika Jayne processada por designer por reclamações de cobranças fraudulentas de cartão de crédito

Erika Jayne usou agentes do Serviço Secreto e da American Express para extorquir dinheiro de um designer de Hollywood, arruinando sua vida e carreira no processo… é o que diz um novo processo.

A estrela de ‘Real Housewives of Beverly Hills’ e dois agentes do Serviço Secreto estão entre os processados Chris Psailaque afirma que Erika corrompeu os agentes e fez com que eles o processassem por suas alegações de que sua empresa de fantasias cobrou dela fraudulentamente mais de US$ 800.000.