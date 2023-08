Erin Blanchfield está aberta para lutar contra Manon Fiorot x Rose Namajunas, vencedora se a disputa pelo título exigir muita espera

A apenas três meses de seu aniversário de 24 anos, Erin Blanchfield sabe que tem muito tempo para se tornar campeã do UFC.

Depois de atropelar Jéssica Andrade em sua atuação mais recente, Blanchfield jogou o jogo da espera para ver o que viria a seguir, especialmente com a possibilidade de uma luta pelo título estar no horizonte. Mas então Alexa Grasso deu uma grande reviravolta ao derrotar Valentina Shevchenko e conquistar o título peso mosca do UFC, estragando os planos de Blanchfield, uma vez que a promoção agiu rapidamente para marcar uma revanche imediata.

Em vez de ficar de mau humor ou ficar de fora e esperar, Blanchfield aceitou alegremente uma luta contra Taila Santos no UFC Cingapura. Uma vitória poderia facilmente consolidá-la como a desafiante nº 1 no peso mosca, mas mesmo uma vitória sobre o Santos pode não impedir Blanchfield de se manter ocupada e fazer outra luta, porque ela sabe que é uma questão de quando, e não se, ela eventualmente se tornará uma lutadora do UFC. campeão.

“Nunca se sabe o que vai acontecer e prefiro lutar em vez de esperar por alguma coisa, principalmente se for muito tempo”, disse Blanchfield ao MMA Fighting. “Gostaria de ter o camp completo e tudo mais, mas sei que às vezes a luta pelo título pode demorar um pouco. Se [Grasso and Shevchenko] lute cinco rounds [in September] e os dois estão espancados, pode demorar um pouco até que eles lutem novamente.

O evento de sábado é, na verdade, a segunda vez que Blanchfield enfrenta o Santos. O brasileiro desistiu da primeira reserva em fevereiro, depois que os treinadores do Santos não conseguiram obter vistos a tempo de viajar para os Estados Unidos.

Embora Blanchfield tivesse algumas preocupações iniciais sobre marcar a luta pela segunda vez, ela também estava bastante confiante de que Santos não desistiria novamente.

“Eu definitivamente acho que ela vai aparecer desta vez, especialmente porque já faz muito tempo que ela não luta”, disse Blanchfield. “Se ela quiser continuar relevante, ela deveria aparecer.”

Se ela tiver sucesso em sua tentativa de vencer o Santos no sábado, Blanchfield provavelmente voltará sua atenção para outra luta importante no peso mosca que acontecerá uma semana depois, quando a ex-campeã peso palha do UFC Rose Namajunas fizer sua estreia na categoria até 125 libras contra Manon Fiorot no UFC Paris.

A opção de Namajunas se testar no peso mosca foi uma decisão que Blanchfield não entendeu totalmente, mas mesmo assim ela está curiosa para ver como “Thug Rose” se adaptará à sua nova casa.

“Fiquei definitivamente surpreso quando vi Rose subir”, disse Blanchfield. “Eu sei que ela falou sobre isso. Vimos pessoas tendo sucesso chegando, como obviamente Alexa subiu de 115, mas eu sei que Alexa também perdeu peso aos 115 e ela estava lutando para ganhar peso. Faz sentido que ela tenha subido porque obviamente ainda está cortando peso para chegar a 125 e 115 estava se tornando impossível. Onde, com alguém como Rose, parecia que 115 era fácil. Ela nunca foi alguém que lutava na balança, alguém que perdia peso. Então a vinda dela realmente não faz sentido para mim.

“Não sei se ela tem o tamanho. Como se Alexa tivesse crescido até esse tamanho, não sei se Rose realmente cresceu. Eu sei que ela não luta há algum tempo, então talvez ela tenha conseguido adicionar alguns músculos, mas não sei se ela vai parecer ou se sentir como uma 125er natural se 115 foi algo que ela sempre fez, e ela já é mais velha e foi relativamente fácil para ela fazer [weight].”

Quando se trata da revanche pelo título que acontecerá algumas semanas depois no Noche UFC, Blanchfield continua indeciso sobre se Grasso pode continuar campeão ou se Shevchenko se vingará, mas os resultados dessa luta certamente afetarão os rumos da divisão peso mosca daqui para frente. .

“Estou completamente dividido”, disse Blanchfield. “Não tenho certeza do que vai acontecer. Eu podia ver qualquer uma das garotas ganhando. [Shevchenko] estava definitivamente ganhando [the first fight]. Foi uma vitória difícil, ela estava derrubando ela e tentando segurá-la. Definitivamente não foi fácil. É por isso que sei que talvez Alexa pudesse se ajustar e fazer melhor, mas Valentina também pode. Pode ser apenas o dia.”

Todas essas incógnitas desempenham pelo menos alguma parte na disposição de Blanchfield de continuar lutando contra a próxima pessoa na fila, em vez de esperar por uma disputa pelo título que pode ou não acontecer tão cedo.

“Não sabemos o que vai acontecer com o título”, disse Blanchfield. “Valentina poderia vencer e aí eles fazem uma trilogia, e eu ganho minha luta e quem vencer [between Fiorot and Namajunas] enquanto isso, lutem entre si. Há tantas possibilidades, e se aprendi alguma coisa com a luta, você não tem a menor ideia do que vem a seguir.

“Vou continuar provando que mereço esse título a cada luta. Sinto que esse é o meu maior foco.”