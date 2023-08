Erling Haaland e um divertido desafio na disputa de pênaltis com Logan Paul e KSI

Logan Paulo e KSIA bebida energética da Prime tem um novo embaixador: Erling Haalandque na sexta-feira agraciou as redes sociais e influenciadores da marca com um vídeo divertido testando suas habilidades com a bola.

Em sua conta oficial do Instagram, Prime postou um pôster com o norueguês Cidade de Manchester atacante em primeiro plano segurando uma garrafa da bebida, enquanto Paulo e KSI faça o mesmo em segundo plano.

Acompanharam a postagem com a seguinte mensagem: “O futuro da hidratação encontra o futuro do futebol PRIME x @erling.haaland”. Em apenas 9 horas a postagem acumulou 1.339.967 curtidas e diversos comentários de fãs e consumidores do produto.

Espancado por Haaland

Enquanto isso, Logan Paulo compartilhou um vídeo no Instagram onde ele e KSI desafio Haaland para salvar um pênalti cada. Para sua infelicidade, o ex- Borussia Dortmund o homem não errou mesmo com os dois no gol.

Erling até brincou isso Paulo parecia um caranguejo pela maneira como se posicionou entre os três postes.

Prime está apostando alto no futebol

Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que o Prime se promove no mundo do futebol. A partir desta temporada, tornou-se a bebida oficial do Barcelona, ​​Arsenal e Bayern de Munique.

Eles também patrocinam outras modalidades esportivas, como o UFC e o Los Angeles Dodgers na MLB.

Erling Haaland: quantos gols ele marcou pelo clube?

Desde sua estreia profissional em 2016 com apenas 15 anos Erling Braut Haaland marcou 189 gols em 240 partidas pelo clube.

Com o lado norueguês Molde FK ele marcou 20 gols, com Red Bull Salzburgo 29, com Dortmund 86 e com Cidade de Manchester 54 até agora.

Próximo jogo do Manchester City

Visita dos actuais campeões da UEFA Champions League Sheffield United em Bramall Lane, no domingo, 27 de agosto, na terceira rodada da Premier League 2022/23. Haaland espera-se que comece na frente para os Cidadãos.