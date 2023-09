Erling Haaland eleito jogador do ano da UEFA

Matacante do Manchester City Erling Haaland recebeu o prémio de jogador do ano da UEFA no Mónaco, na quinta-feira, após a sua primeira época no clube inglês, na qual conquistou o Liga dos Campeõeso Liga Premiadao Copa da Inglaterra e a Supertaça Europeia.

O jogador de 23 anos encerrou sua primeira temporada com Pep Guardiolaequipe com 12 gols na Liga dos Campeões, quatro a mais que seu adversário mais próximo, o Liverpool Mohammed Salahe um recorde de 36 na Premier League.

O internacional norueguês, que se tornou no jogador mais jovem a marcar 35 golos na Liga dos Campeões, substituindo o Karim Benzema para o prêmio. Kevin De Bruyne e Leo Messi também eram candidatos ao prêmio, mas Haaland os venceu.

Os vencedores dos prémios de Melhores da Época da UEFA são escolhidos por um júri composto por treinadores e jornalistas, após uma selecção inicial do grupo de estudos técnicos da UEFA, com base nos seus desempenhos.