Ero Brasil OFERECE EMPREGOS em QUATRO regiões

A Ero Brasil, empresa que faz parte de um grupo global que em sua bagagem carrega tecnologia e pesquisa, embarcados em know-how canadense, está na procura por novas pessoas para preencher o seu time. Isto é, antes de falar mais sobre, veja a lista de oportunidades em aberto:

Advogado (a) Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Controle Operacional – Tucumã – PA – Efetivo;

Assistente de Gestão e Qualidade – Nova Xavantina – MT – Efetivo;

Auxiliar de Beneficiamento – Nova Xavantina – MT – Efetivo;

Coordenador de Manutenção Elétrica – Tucumã – PA – Efetivo;

Coordenador de Processos – Tucumã – PA – Efetivo;

Coordenador de TI – Tucumã – PA – Efetivo;

Engenheiro de Automação – Tucumã – PA – Efetivo;

Engenheiro de Processos – Tucumã – PA – Efetivo;

Engenheiro Eletricista – Tucumã – PA – Efetivo;

Engenheiro Mecânico – Tucumã – PA – Efetivo;

Geólogo – Tucumã – PA – Efetivo;

Supervisor de Manutenção Mecânica – Tucumã – PA – Efetivo;

Técnico (a) Projetista II – Pilar/ Jaguarari – BA – Efetivo;

Técnico de Planejamento – Tucumã – PA – Efetivo;

Técnico Eletroeletrônico Industrial – Pilar/ Jaguarari – BA – Efetivo;

Técnico Instrumentista I – Pilar/ Jaguarari – BA – Efetivo.

Mais sobre a ERO BRASIL

Falando mais sobre a empresa, podemos ressaltar que a Ero Brasil é uma mineradora com unidades operacionais de produção de cobre situadas no norte da Bahia (Vale do Curaçá), um projeto em fase de implantação no Pará, além de uma mina de ouro, no estado do Mato Grosso.

Ao todo, gera cerca de 3500 empregos (entre diretos e terceirizados). É a principal produtora de concentrado de cobre do Nordeste e uma das principais produtoras do país. Está em um momento de franca expansão com abertura de novas minas, investimentos expressivos em sondagem e descobertas geológicas que garantirão o futuro da companhia.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde conferir a lista de vagas, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

