Erros comuns na preparação para Concursos Públicos: o que evitar

Estudar para concursos públicos é um desafio que exige dedicação, disciplina e estratégia. No entanto, muitos candidatos cometem erros que podem prejudicar o seu desempenho e atrasar a sua aprovação. Neste artigo, vamos apresentar alguns dos erros mais comuns na preparação para concursos públicos e como evitá-los.

Acompanhe!

Quais são os erros comuns na preparação para Concursos Públicos?

Na sequência, apresentamos os erros mais comuns que os candidatos fazem ao se preparar para Concursos Públicos:

Começar sem um plano de estudos

Primeiramente, um dos erros mais graves na preparação para concursos públicos é começar a estudar sem um plano de estudos. Um plano de estudos é um documento que organiza o seu tempo, o seu material e o seu conteúdo de forma eficiente e personalizada.

Ele deve considerar o seu objetivo, o seu nível de conhecimento, o seu ritmo de aprendizagem e a sua disponibilidade. Um bom plano de estudos deve conter:

A definição do cargo e da área que você deseja;

A análise do edital e do perfil da banca;

A distribuição das disciplinas e dos tópicos;

A definição das fontes de estudo (livros, apostilas, cursos, etc.);

A definição da carga horária diária e semanal;

A definição dos métodos de estudo (leitura, resumo, exercícios, etc.);

A definição dos momentos de revisão e de avaliação.

Um plano de estudos bem elaborado vai te ajudar a ter mais foco, organização e produtividade nos seus estudos.



Estudar apenas pelo edital

Outro erro comum na preparação para concursos públicos é estudar apenas pelo edital. O edital é um documento importante que contém as informações sobre o concurso, como as vagas, as etapas, as datas, as disciplinas e os conteúdos programáticos. No entanto, ele não é suficiente para garantir uma boa preparação.

O edital pode ser incompleto, impreciso ou desatualizado em relação ao conteúdo cobrado na prova. Além disso, ele não aborda como a banca examinadora cobra as questões, nem o nível de dificuldade delas. Por isso, é preciso complementar o seu estudo com outras fontes, como:

Provas anteriores da mesma banca e do mesmo cargo;

Livros e apostilas atualizados e específicos;

Cursos online ou presenciais com professores especializados;

Sites e blogs especializados em concursos públicos.

Estudar por diversas fontes ajudará a ter uma visão mais ampla e aprofundada do conteúdo, além de familiarizar com o estilo da banca.

Não fazer revisões periódicas

Um erro muito frequente na preparação para concursos públicos é não fazer revisões periódicas. As revisões são fundamentais para consolidar o aprendizado e evitar o esquecimento.

Segundo a curva do esquecimento de Ebbinghaus, a nossa memória tende a se deteriorar rapidamente após o primeiro contato com a informação, mas se recupera após revisões sucessivas. As revisões devem ser feitas em intervalos regulares, seguindo um cronograma pré-estabelecido. Elas podem ser feitas por meio de:

Leitura dos resumos ou dos mapas mentais;

Resolução de exercícios ou simulados;

Elaboração de questões ou flashcards;

Explicação do conteúdo para si ou para outra pessoa.

Fazer revisões periódicas vai te ajudar a manter o conteúdo fresco na sua memória e a aumentar a sua confiança.

Não cuidar da saúde física e mental

Um erro grave na preparação para concursos públicos é não cuidar da saúde física e mental. Visto que, muitos candidatos se dedicam tanto aos estudos que acabam negligenciando a sua saúde, o que pode gerar problemas como estresse, ansiedade, cansaço, insônia, dores, entre outros.

Esses problemas podem afetar negativamente o seu rendimento e a sua motivação. Portanto, para cuidar da sua saúde física e mental, é preciso ter alguns hábitos saudáveis, como:

Dormir bem e respeitar o seu ciclo de sono;

Alimentar-se de forma equilibrada e hidratar-se adequadamente;

Praticar atividades físicas regularmente;

Pausar durante os estudos e relaxar a mente;

Manter uma rotina de lazer e convívio social;

Buscar apoio profissional ou emocional quando necessário.

Cuidar da sua saúde física e mental vai te ajudar a ter mais disposição, concentração e bem-estar nos seus estudos.

Estudar sem qualidade ou sem método

É preciso estudar com qualidade e com método, ou seja, com atenção, compreensão e aplicação do conteúdo. Não adianta apenas ler ou assistir às aulas sem entender, ou sem praticar o que foi aprendido.

É preciso usar técnicas de estudo que favoreçam a memorização e a fixação do conteúdo.

Comparar-se com os outros ou desistir facilmente

É preciso ter autoconfiança e persistência na sua preparação para concursos públicos. Não se compare com os outros candidatos, pois cada um tem uma trajetória e um potencial diferente. Portanto, não desista facilmente dos seus sonhos, pois o sucesso vem após muita dedicação e esforço.

Por fim, evitando esses erros, você terá mais chances de alcançar o seu objetivo e conquistar a sua vaga.