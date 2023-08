Erros de estorno de compras no Nubank: Você foi afetado?

Recentemente, o sistema do cartão de crédito do Roxinho vem enfrentando instabilidades que levaram aos erros de estorno de compras no Nubank. Muitos usuários têm relatado o estorno de compras que não deveriam receber e, muitas vezes, ao entrar em contato com o estabelecimento para entender o que aconteceu, se deparam com o fato de a empresa já ter recebido o valor em conta.

Sem dúvidas, é um bug que pode gerar grandes dúvidas e confusão em algumas situações. Porém, fique tranquilo! Vamos sanar as suas dúvidas neste post e ajudá-lo a compreender como isso pode afetar as suas finanças – e se realmente pode. Continue lendo!

Entenda melhor os erros de estorno de compras no Nubank

Segundo o próprio Nubank, o sistema de cobranças e fechamento de faturas está sofrendo um bug, ou seja, há uma falha no sistema que tem cancelado as compras dos clientes, seja imediatamente após a compra ser feita, ou apenas uma ou mais semanas depois.

Quando o cancelamento ocorre, o cliente recebe uma mensagem de que o dinheiro foi estornado na fatura, devido ao cancelamento supostamente feito pelo estabelecimento. Entretanto, na realidade a loja não solicitou que a compra fosse cancelada, e o estorno é apenas uma falha do sistema.

Consequentemente, muitas pessoas estão “recebendo dinheiro de volta” na fatura por conta disso, mesmo que o estabelecimento em que ocorreu a venda também receba o dinheiro. Na prática, isso poderia causar prejuízos para a fintech.

Entretanto, os desenvolvedores do Nubank já estão trabalhando para corrigir a situação e, aos poucos, os pagamentos que foram estornados já estão voltando para as faturas abertas dos clientes. Isto é, se você teve um valor estornado de forma equivocada, ele será cobrado normalmente, na sua fatura aberta.

A orientação da própria empresa, nesses casos de erros de estorno de compras no Nubank, é de que o cliente não precisa fazer nada, apenas aguardar que os desenvolvedores corrijam o problema e as faturas voltem ao normal.

Como isso pode afetar os clientes?



Na prática, não há qualquer indício de que isso possa afetar os clientes negativamente. Até porque, se você fez uma compra e ela foi estornada, mas retornou à fatura dias depois, teoricamente nada mudou na sua fatura aberta, concorda?

Entretanto, existem casos excepcionais de clientes que estão alegando já terem pagado a fatura uma vez, e que o custo retornou à conta e precisaram fazer um pagamento duplo, como veremos a seguir.

Casos de pagamento duplo

Em algumas situações, clientes têm alegado que estão fazendo o pagamento duplicado de determinadas compras, devido ao bug. Entretanto, se isso aconteceu com você, saiba que o segundo pagamento/cobrança será estornado, de modo a manter a organização da sua fatura como deveria.

Ainda assim, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, lembre-se de procurar o atendimento do Nubank via chat no aplicativo, por exemplo.