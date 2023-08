Escapamento com fumaça dá multa? Descubra agora

Hoje nós passaremos algumas informações para que você saiba se escapamento com fumaça dá multa. Em primeiro lugar, muitos motoristas quando passam por essa situação desagradável, já sabem que há algo de errado em seu veículo.

No entanto, o que muitos não imaginam, é que em algumas situações, o escapamento com fumaça pode gerar multas. Desse modo, para que você entenda melhor esse assunto, reunimos algumas das informações mais relevantes para te passar.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante em relação a esse tema!

Escapamento com fumaça dá multa?

O incômodo é quase universal: você está dirigindo no trânsito caótico e de repente se depara com um veículo cujo escapamento está soltando fumaça escura. Desse modo, o cheiro desagradável e a visibilidade prejudicada causam desconforto tanto para os motoristas, quanto para os pedestres. Porém, além dos problemas imediatos, você sabia que um escapamento com fumaça pode resultar em multas?

Isso porque, a fumaça que sai do escapamento de um veículo não é apenas um incômodo visual e olfativo. Na realidade, de acordo com Antônio José, assessor de assuntos econômicos do Sindipostos-CE, o condutor do veículo que está soltando fumaça enfrenta o risco de receber uma multa ambiental.

No entanto, a multa não afeta os pontos na carteira de motorista. Na verdade, pode comprometer o licenciamento do veículo, exigindo que esteja conforme as regulamentações ambientais.

O que fazer ao perceber que o escapamento está com fumaça?

Ademais, ao perceber que o escapamento do seu veículo está com fumaça, é de suma importância saber o que fazer para resolver a situação.



Dessa maneira, se você está enfrentando esse problema e não quer correr o risco de cometer uma infração, pode buscar o auxílio de um frentista ao abastecer o veículo.

Aliás, isso ocorre porque um frentista experiente pode oferecer suporte imediato, fornecendo orientações sobre o que pode estar causando a fumaça e como resolver o problema temporariamente até que você possa procurar um mecânico.

O que pode causar fumaça no escapamento do veículo?

A fumaça no escapamento do veículo pode ter origem por diversas questões mecânicas. Assim, as causas mais comuns são:

A presença de umidade no sistema de escape;

A mistura inadequada de combustível e;

A queima de óleo devido a vazamentos ou problemas no motor.

Além disso, problemas na injeção de combustível, bloqueio no filtro de ar e falhas no motor também podem contribuir para a emissão de fumaça.

Desse modo, é fundamental realizar uma avaliação minuciosa por um profissional mecânico, a fim de identificar e resolver a origem do problema. Ademais, outra maneira de verificar a causa da fumaça é interpretando suas cores.

Veja como interpretar as cores da fumaça

Bem como visto, saber como interpretar as cores da fumaça pode ser muito útil para resolver o problema de forma eficiente. Além disso, existem pelo menos três cores distintas de fumaça, cada uma indicando um possível problema no veículo. Portanto, confira quais são elas e o que cada uma pode significar:

1. Fumaça branca

Primeiramente, em dias frios, a fumaça branca pode ser normal devido ao vapor de água condensado. No entanto, se essa fumaça aparecer em dias mais quentes ou quando o motor estiver aquecido, pode indicar um problema no radiador, possivelmente líquido misturado com o combustível.

2. Fumaça preta

Ademais, a fumaça preta é um sinal de que o veículo está consumindo mais combustível do que o normal. Aliás, essa situação tem como principal motivo, o mau funcionamento do motor. Assim como, falta de oxigênio adequado para a queima do combustível ou problemas no sistema de injeção.

3. Fumaça azulada

Finalmente, a fumaça azulada é um indicativo de baixo nível de lubrificação. Isso pode resultar em queima excessiva do óleo lubrificante, podendo até levar à fundição do motor. Dessa forma, um aumento no consumo de óleo é um sinal evidente desse problema.

Segundo o Instituto da Qualidade Automotiva, realizar revisões periódicas pode custar até 40% menos do que serviços de reparo após o problema já ter ocorrido. A manutenção preventiva é crucial para evitar prejuízos mais graves tanto para o veículo quanto para o condutor.

Veja as quais são as implicações legais de andar com o veículo com fumaça no escapamento

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com um veículo cujo escapamento está produzindo fumaça, gases ou partículas em desacordo com as regulamentações do Contran é uma infração grave.

Assim sendo, a multa para essa infração é de R$195,23. Agora que você já sabe se escapamento com fumaça da multa, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!