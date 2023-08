Escola do Turismo: Empresários e profissionais de Penedo participam de curso Tarifário para Hotéis e Pousadas

Empresários e profissionais da área comercial do setor de hotelaria em Penedo atualizaram seus conhecimentos nesta quinta-feira, 03, durante o curso Tarifário para Hotéis e Pousadas.

A capacitação faz parte do Programa Escola do Turismo, uma iniciativa da Secretaria de Estado do Turismo de Alagoas (SETUR/AL) realizada com apoio da Prefeitura de Penedo e articulação da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN).

O curso mostra a necessidade de uma atuação mais estratégica, englobando uma análise de mercado e da concorrência, entendendo ainda o perfil do público alvo, forças e fraquezas. Nele, os participantes aprenderam sobre ‘Estratégias’, ‘Tipos de Tarifas’, ‘Canais de Vendas’, ‘Revenue Management’, ‘Modelo de Tarifário Flutuante’ e ‘Marketing Digital’.

“Para que o turismo de Penedo seja um diferencial, é preciso investir bastante em capacitação profissional e na criação de oportunidades e é justamente isso que a gestão do prefeito Ronaldo Lopes está fazendo. Quanto mais nossos profissionais são capacitados e têm seus conhecimentos atualizados, mais o setor turístico avança”, afirma Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

“O curso foi muito bom e de um conteúdo riquíssimo. Com toda a certeza, colocarei em prática, pois, a partir dele, utilizarei estratégias de grande relevância para um melhor funcionamento do hotel”, disse a recepcionista Jéssica de França.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC