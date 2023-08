Escola INTERDITADA por infestação de RATOS e POMBOS em estado de Decomposição

A educação é a base de qualquer sociedade, mas o que acontece quando as condições das instituições de ensino colocam em risco a saúde dos alunos? Uma escola municipal teve de ser interditada devido à presença de ratos e a descoberta de um pombo em decomposição em sua caixa d’água.

O Descobrimento do Problema

A questão foi trazida à luz quando uma mãe de estudante, Leliane Brandão, e a conselheira tutelar Vivian Gregório reportaram o incidente à Vigilância Sanitária do município. Infelizmente, apesar do relato, nada foi feito de imediato para resolver o problema.

A Ação Tomada

O corpo docente, preocupado com a situação, decidiu suspender as aulas na terça-feira (29), agindo com cautela. No entanto, a situação ficou mais grave no dia seguinte, quando o Ministério Público recomendou o fechamento da escola até o dia 11 de setembro para que um laudo fosse elaborado pela Vigilância Sanitária.

A Resposta da Prefeitura

A prefeitura de Cubatão, um município do litoral de São Paulo, por sua vez, negou a existência de qualquer tipo de infestação animal na escola, atribuindo a situação a um caso isolado. Afirmou também que foi solicitada apenas para verificar a caixa d’água, que teria ficado destampada devido à ação do vento. A caixa d’água foi substituída por um modelo mais resistente e com vedação de rosca.

Melhorias e Adequações

A administração municipal informou que a escola já está recebendo outras adequações necessárias e melhorias, embora não tenha especificado quais seriam. Estas ações, espera-se, ajudarão a garantir que tais incidentes não se repitam no futuro.

E as Aulas?

Quanto à suspensão das aulas, a Secretaria de Educação do município garantiu que não haverá prejuízo no conteúdo pedagógico, visto que as aulas serão repostas de acordo com as necessidades de cada turma. No entanto, a prefeitura não se pronunciou sobre outra recomendação do MP, que inclui a realocação dos estudantes em outras unidades escolares, garantindo a eles o transporte escolar.

O incidente na escola municipal de Cubatão é um lembrete da importância de manter as nossas instituições de ensino seguras e higiênicas. A presença de ratos e outros animais pode representar uma ameaça significativa para a saúde dos estudantes e funcionários. Espera-se que as medidas necessárias sejam tomadas para resolver o problema e garantir que incidentes semelhantes não ocorram no futuro.