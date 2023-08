Eskala ABRE MAIS DE 190 VAGAS; Envie o seu currículo!

A Eskala, famosa rede de lojas que conta com 45 anos de tradição e pioneirismo no varejo de moda, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Com cargos em vários locais do país, a lista abaixo contempla mais os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Dê uma olhada nas vagas:

Assistente de Departamento Pessoal – São Paulo – SP – Departamento Pessoal;

Estagiário (a) de Departamento Pessoal – São Paulo – SP – Departamento Pessoal;

Líder de Produtos e Serviços Financeiros- Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Visual Merchandising – Taubaté – SP – Lojas / Shopping;

Líder de Equipe – Taubaté – SP – Lojas / Shopping;

Assistente Administrativo – Taubaté – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Taubaté – SP- Lojas / Shopping;

Auxiliar de Limpeza- Taubaté – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja – Taubaté – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Limpeza- Madureira – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Visual Merchandising – Madureira – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Assistente Administrativo – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Loja- Madureira – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Analista Fiscal JR – São Paulo – SP – Fiscal;

Analista de Planejamento – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Jovem Aprendiz – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Produto – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Estagiário de PCP/ Logística – Osasco – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito.

Mais sobre a Eskala

Sobre a Eskala, vale a pena destacar que a primeira loja surgiu em 1974, no bairro da Lapa, em São Paulo. Hoje, a empresa conta com 34 lojas – 26 lojas em São Paulo (capital, interior e litoral), 1 loja em Volta Redonda/RJ, 5 lojas em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte e Venda Nova, 2 lojas em Goiás, na cidade de Anápolis e Goiânia.

Além disso, como mencionado, a Eskala conta com 45 anos de tradição e pioneirismo no varejo de moda. Como “fast fashion”, a marca visa constantemente inovar em suas coleções, trazendo sempre as melhores tendências do mundo da moda e respeitando sempre os investimentos do seu público.

Como efetivar a sua inscrição?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir o Notícias Concursos!