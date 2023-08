Espaçolaser OFERECE EMPREGOS em TRÊS estados

A Espaçolaser, empresa que é uma das maiores redes de depilação do mundo, está contratando novos funcionários para compor o seu time de profissionais. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, dê uma olhada na lista de opções disponíveis:

Esteticista – Especialista do Laser – Itu – SP – Depilação;

Esteticista – Especialista do Laser – Mogi Guaçu – SP – Depilação;

Esteticista – Especialista – São José dos Campos – SP e Sertãozinho – SP – Depilação;

Biomédica – Especialista do Laser – Lavras – MG – Biomedicina;

Consultor (a) de Atendimento / Vendas – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Biomédica – Especialista Do Laser – Araras – SP – Atendimento;

Fisioterapeuta Técnica Comercial – Guarujá – SP – Fisioterapia;

Fisioterapeuta Técnica Comercial – Botucatu – SP – Depilação;

Especialista do Laser – Goiânia – GO – Esteticista;

Gerente de Vendas e Promoções – Pirassununga – SP – Depilação.

Mais sobre a Espaçolaser

Sobre a Espaçolaser, é importante deixar claro que, no mercado desde 2004, já tem mais de 800 unidades no Brasil, Argentina, Colômbia, Paraguai e Chile. Desde então, foram mais de 3 milhões de clientes e mais de 36 milhões de procedimentos realizados.

Conta com 96% dos seus mais de 5.000 funcionários do sexo feminino, mais de 600 mulheres em cargos de gestão, 6 mulheres na diretoria e mais de 1.600 fisioterapeutas.

Por fim, vem crescendo a cada ano. Em 2018, abriu sua primeira loja em Buenos Aires, capital da Argentina. Em 2019, atingiu 1 bilhão de reais em vendas. Já em 2020, começou sua expansão para a Colômbia, com a inauguração da primeira unidade em Bogotá. Em 2021, adquiriu parte da rede Cela, no Chile.

Como enviar o seu portfólio?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



