Esposa de Brooks Koepka passa por cesariana ‘bárbara’ e menino prematuro na UTIN

Jena Simsesposa de Brooks Koepka, deu à luz um menino por cesariana em 27 de julho devido à chegada seis semanas antes do previsto. Seu filho permanece na unidade de terapia intensiva neonatal [NICU] “por mais um pouco.”

Sims, 34, foi ao Instagram Stories para chamar o procedimento de cesariana de “bárbaro” e disse que não era sua primeira escolha. Ela queria um parto natural, mas afirmou que “vale a pena” ter filhos Tripulação Koepka vivo e bem.

Revelação inadvertida do sexo do bebê de Brooks Koepka para sua esposa Jena Simstik tok

“A cesariana não foi minha primeira escolha, mas foi a única maneira de trazê-lo aqui com segurança”, escreveu Sims. “É um procedimento tão bárbaro, mas estou levando cada dia passo a passo!

“Finalmente superei a dor e meu leite está cooperando. (Louvado!) Não estar perto dele constantemente é um obstáculo adicional, junto com tantas outras coisas emocionalmente. Tudo valeu a pena.”

O chá de bebê do bebê Crew deveria ser no sábado. Eles doaram a festa para casa quânticaum lugar para as crianças ficarem enquanto recebem procedimentos médicos e reabilitação que mudam suas vidas.

Jena Sims e o bebê passam bem

Os Sims e o bebê estão bem. A tripulação só precisará de algum tempo para ficar mais forte antes de finalmente voltar para casa.

“Ele está sem oxigênio, respirando sozinho”, escreveu Sims. “Ele está começando a tomar uma mamadeira (em quantidades muito pequenas), caso contrário, alimentando-se pelo nariz. Ele está atingindo pequenos marcos todos os dias!”

Koepka esteve ao lado de sua esposa o tempo todo e juntos visitam o bebê Crew “tanto quanto possível”.

Sims e Koepka se conheceram em Os mestres em 2015 e se casaram no ano passado. Ela continuará atualizando os fãs sobre a saúde de seu bebê via IG.