Essas 17 empresas atingiram R$1 BILHÃO em vendas em 2022

Apesar dos juros elevados e de um ambiente de negócios desafiador, 17 empresas conseguiram romper a marca de R$1 bilhão em vendas no último ano. Entre essas empresas, encontramos nomes conhecidos como Usaflex, Petlove e Track &Field.

Como essas empresas alcançaram a marca de R$1 bilhão

Essas empresas bilionárias conseguiram estabelecer nichos específicos para seus produtos e aumentar significativamente suas receitas. A Usaflex, por exemplo, incorporou elementos da moda em seus calçados, já conhecidos pelo conforto.

Já a Track&Field investiu em novas experiências e um layout de loja diferenciado para atrair clientes de artigos esportivos, em um mercado dominado por marcas globais.

Cada uma dessas empresas encontrou uma fórmula única para entrar no seleto grupo de 173 empresas que faturaram mais de R$1 bilhão no varejo em 2022.

Juntas, essas empresas representam mais da metade (58%) das 300 maiores varejistas do país, segundo o ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

O crescimento das empresas bilionárias

Desde 2015, quando o levantamento da SBVC começou, 64 empresas ingressaram no “clube do bilhão”. “Apesar de 2022 ter sido um ano desafiador, para as grandes empresas que faturam acima de R$1 bilhão, o ano foi melhor do que para as demais“, diz Eduardo Terra, presidente da SBVC.

O impacto do faturamento de R$1 bilhão



Alcançar a marca de R$1 bilhão em vendas tem seus benefícios, mas também amplia os desafios para as empresas. Entre as vantagens, Terra aponta o aumento do poder de negociação com fornecedores e a diluição das despesas.

Por outro lado, ele menciona que atingir essa marca não significa que a empresa terá uma trajetória fácil. Alguns desafios incluem a expansão acelerada que geralmente ocorre após alcançar R$1 bilhão em vendas, o que requer contratar mais pessoas e criar processos e mecanismos de governança que garantam a sustentabilidade do negócio.

A importância do faturamento de R$1 bilhão

Das 17 novas empresas bilionárias que surgiram no ranking de 2022, oito são supermercados, três são varejistas de eletroeletrônicos e móveis e três são do segmento de calçados e moda esportiva.

O forte ingresso de supermercados, especialmente os regionais, no grupo dos bilionários é explicado pelo fato de que essa atividade é caracterizada por um alto volume de vendas e uma margem pequena.

Por outro lado, no varejo especializado, como calçados e móveis, os volumes de vendas são menores e as margens são maiores. “Um faturamento de R$1 bilhão não tem o mesmo peso para todos os setores“, observa Terra.

No entanto, ele enfatiza que faturar mais de R$1 bilhão é um marco importante para todas as empresas.

Empresa Usaflex

A Usaflex, líder no segmento de calçados confortáveis, se destaca no mercado nacional e internacional pela alta qualidade de seus produtos e comprometimento com a satisfação de seus clientes.

Com quatro unidades produtivas localizadas no Vale dos Sinos e Paranhana, no estado do Rio Grande do Sul, a Usaflex gera cerca de 3,4 mil empregos diretos. Cada unidade se encontra em uma cidade diferente, sendo elas: Igrejinha, Campo Bom, Dois Irmãos e Parobé.

A produção diária dessas unidades ultrapassa a impressionante marca de 25 mil pares/dia, demonstrando a capacidade produtiva da empresa.

“Nossas unidades produtivas são o coração da Usaflex. É nelas que cada detalhe de nossos calçados é pensado e executado, sempre com foco em conforto e estilo.”

Empresa Petlove

A Petlove é mais do que um simples e-commerce de produtos para pets. Ela é uma plataforma completa que tem como missão tornar a vida de tutores e pets mais feliz e saudável.

A história da Petlove teve início em 1988, quando o médico veterinário Marcio Waldman inaugurou sua clínica veterinária e loja de produtos para pets na cidade de São Paulo. Uma década depois, em 1999, Marcio deu o primeiro passo para a criação da maior plataforma digital de produtos e serviços para pets do Brasil, ao lançar a primeira versão do e-commerce da Petlove.

Ao longo dos anos, a Petlove evoluiu e expandiu seus serviços, buscando sempre oferecer a melhor experiência para os tutores de pets. Atualmente, a plataforma oferece mais de 15 mil produtos e diversos serviços, como hospedagem e atendimento veterinário em domicílio. Além disso, a Petlove possui uma funcionalidade chamada Repet, que permite aos clientes agendar suas compras com desconto.

Vale ressaltar que a Petlove é o resultado da união de diversas marcas apaixonadas por pets, incluindo a DogHero, Vet Smart, Vetus, Porto.Pet e Nofaro. Juntas, essas marcas têm um único objetivo: fazer pets felizes e saudáveis.