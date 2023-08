Está “APERTADO” neste mês? Caixa Tem VAI LIBERAR mais de R$ 800

A Caixa, que conta com uma vasta base de aproximadamente 148 milhões de clientes em toda a extensão do território nacional, desempenhou um papel central no processamento dos repasses de apoio social no Brasil. Do Bolsa Família ao Vale-Gás, abrangendo as aposentadorias concedidas pelo INSS e os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o banco, junto com o Caixa Tem, se estabeleceu como um sustentáculo fundamental da malha de amparo social do país.

Entretanto, você está ciente dos mecanismos que estão por trás desses pagamentos e das categorias prioritárias em situações específicas? Por exemplo, será liberado no Caixa Tem um montante superior a R$ 800 e muitos não sabem o porquê.

Importância da Caixa Econômica

A importância da Caixa Econômica como organização bancária está intrinsecamente ligada não somente à sua vasta clientela, mas também às suas obrigações sociais. Ela é a instituição designada para gerenciar os repasses de diversos programas de apoio social, englobando o Bolsa Família e o Vale-Gás.

Adicionalmente, ela atua como intermediária para que os beneficiários obtenham outras formas de ajuda financeira, como os recursos provenientes do INSS e do Fundo de Garantia.

Caixa Tem liberou mais de R $ 800

No contexto do Bolsa Família, estamos falando de um amplo conjunto que inclui mais de 20 milhões de cidadãos brasileiros. Os montantes concedidos a cada núcleo familiar podem variar substancialmente, de acordo com diversos critérios estabelecidos pelo Ministério da Promoção Social, Família e Combate à Carência (MPSFC).

Segundo cálculos efetuados por essa Pasta, a quantia-base equivale a aproximadamente R$ 142 por indivíduo no agregado familiar. Portanto, em determinadas situações, um grupo composto por seis integrantes teria a possibilidade de receber até R$ 852 em um único pagamento mensal.

Entretanto, é essencial enfatizar que as cifras não são as mesmas, havendo diferenças na construção dos valores repassados. Grupos familiares com crianças entre 0 e 6 anos, por exemplo, são contemplados com um adicional de R$ 150 para um máximo de duas crianças. Além disso, os lares que incorporam gestantes ou crianças e jovens entre 7 e 18 anos incompletos podem usufruir de benefícios extras, totalizando R$ 50.



Não somente os montantes são diferentes, mas também a logística de distribuição. O Caixa Tem executa as transferências de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Por exemplo, na mais recente série de repasses que teve início na sexta-feira (18), o cronograma de depósitos foi configurado com base no dígito final desse número, abarcando até o término do mês de agosto.

Calendário para pagamentos em agosto

Com o intuito de fornecer um contexto, apresento o cronograma completo do ciclo mais recente de repasses: