Esta conta não tem permissão para usar o WhatsApp: 4 maneiras de corrigir

O WhatsApp é a plataforma de mensagens instantâneas mais popular. Quando lançado, era apenas um aplicativo de mensagens, mas agora evoluiu para outra coisa, que pode-se dizer que é uma mistura do Instagram com o antigo WhatsApp. No entanto, alguns usuários alegaram recentemente que, ao tentarem usar o WhatsApp, encontraram um erro estranho que diz Esta conta não tem permissão para usar o WhatsApp.

Embora o problema seja bastante raro, certamente está acontecendo com muitas pessoas. Se você é um deles, não precisa se preocupar. Neste guia, ajudaremos você a corrigir se você estiver vendo o erro Esta conta não tem permissão para usar o WhatsApp. Também discutiremos suas causas.

O que esta conta não tem permissão para usar erro do WhatsApp?

Às vezes, o WhatsApp pode gerar erros como Esta conta não tem permissão para usar o WhatsApp. Enquanto você está ocupado conversando com alguém no WhatsApp, essa mensagem de erro pode aparecer repentinamente e desconectar você do WhatsApp. Além disso, esta mensagem pode surgir se você tentar fazer login no WhatsApp após alguns dias.

A mensagem de erro Esta conta não tem permissão para usar o Whatsapp não é um erro, na verdade, mas uma proibição imposta pelo WhatsApp que restringe você de usar seus serviços. Embora existam certas maneiras de contornar isso, se eles banirem seu endereço MAC, você não terá outra opção a não ser usar outro telefone e tentar fazer login nele.

Por que meu WhatsApp está dizendo que esta conta não tem permissão para uso?

A partir de agora, encontramos alguns motivos que podem causar o erro Esta conta não tem permissão para usar o WhatsApp. Se você acha que não seguiu nenhuma dessas instruções de acordo com a política de usuário do WhatsApp, você verá este erro. Alguns dos motivos mais comuns incluem:

Relatórios de conta: Se mais de 5 pessoas denunciaram sua conta, você verá este erro de conta. Enviou ou recebeu algum material controverso: Se você esteve recentemente envolvido no compartilhamento ou recebimento de algum material polêmico, o WhatsApp pode proibi-lo de usar seus serviços. Você já sabe o que são essas coisas, então é melhor não falar sobre elas aqui. Spam: Ocasionalmente, você pode ter recebido uma mensagem afirmando que pode ganhar US$ 200 por hora apenas usando seu smartphone. Embora tudo isso seja uma farsa, se você já tentou fazer o mesmo, verá a mesma mensagem de erro. Exploração Infantil: Se você enviou ou recebeu algo que envolva exploração de uma criança, é melhor tomar cuidado para que as autoridades não batam à sua porta e muito menos o WhatsApp proíba você. Usando o WhatsApp modificado: Muitas pessoas ainda acreditam no uso do GBWhatsApp, WhatsApp+ e algumas outras versões modificadas do WhatsApp. Embora esses aplicativos modificados ofereçam mais conveniência, eles são um dos motivos mais fortes para você ser banido do WhatsApp.

Se você fez alguma das coisas mencionadas acima, pode ter certeza de que o WhatsApp proibiu você de usar seus serviços. No entanto, se você acha que não fez nada parecido com isso, não deverá ser um problema colocar sua conta novamente em funcionamento.

Correção: esta conta não tem permissão para usar o erro 2023 do WhatsApp

Se o WhatsApp estiver dizendo que esta conta não tem permissão para usar o WhatsApp, não se preocupe. Aqui, listamos algumas das soluções mais poderosas que certamente ajudarão você a recuperar sua conta. No entanto, certifique-se de seguir essas etapas exatamente na série em que estão escritas.

Tente usar outro telefone

Se você tenta fazer login no WhatsApp no ​​mesmo telefone repetidamente, o WhatsApp não permitirá que você o use novamente. Como resultado, a primeira coisa que você deve tentar é usar outro telefone. Não estamos dizendo para usar outro número de telefone, mas sim um aparelho completamente diferente.

Se outro telefone não estiver disponível, você também pode usar um aplicativo como o Parallel Space. Hoje em dia, quase todos os telefones oferecem aplicativos integrados que funcionam como espaços paralelos. Se esta opção falhar, prossiga com a próxima correção.

Limpar dados do WhatsApp

Se você acha que o erro Esta conta não tem permissão para usar o WhatsApp é apenas um erro ou uma falha, você pode corrigir isso limpando o cache do WhatsApp e os dados do aplicativo. A limpeza dos dados garantirá que o WhatsApp comece a funcionar corretamente no seu dispositivo.

Porém, antes de fazer isso, certifique-se de fazer backup dos dados do WhatsApp, pois depois disso você não poderá ver nenhum bate-papo, foto ou vídeo compartilhado. Agora, siga estas etapas:

Para Android:

Pressione e segure WhatsApp por 2 segundos até que um menu apareça.

Nesse menu, clique em (i) Informações do aplicativo.

Agora reinicie o WhatsApp e isso deve resolver o problema.

Para iPhone

Abrir Configurações .

. Agora, toque em Em geral .

. Vá para Armazenamento do iPhone .

. Encontrar Whatsapp da lista e toque nele.

da lista e toque nele. Agora role para baixo e toque em Descarregar aplicativo.

Agora, uma vez feito isso, abra o WhatsApp e faça login. Veja se você recebe o código de 6 dígitos. Em caso afirmativo, você pode prosseguir para verificar se o WhatsApp está permitindo sua entrada. Caso contrário, prossiga com a próxima correção.

A próxima opção que você tem para retomar o serviço do WhatsApp é entrar em contato com o suporte. Às vezes, os problemas são genuínos, como se você não tivesse violado nenhuma política ou não tivesse compartilhado nada controverso.

Nesse caso, você pode entrar em contato com o suporte do WhatsApp e escrever que seu número de telefone é novo e que a pessoa que estava usando o número está usando seu número sem nenhuma informação.

Você também pode dizer que recebeu esse número hoje e não tem nenhuma informação prévia sobre quem o usava anteriormente. Embora isso seja um claro desvio de suas regras, esse método funciona quase sempre, se você deseja cancelar o banimento do seu WhatsApp. Dessa forma, o WhatsApp desbloqueará facilmente o seu número e você poderá começar a usá-lo.

Crie WhatsApp usando outro número

A última e última opção que você tem é criar o WhatsApp usando outro número de telefone. Esta opção é útil se você não obteve nenhuma resposta positiva da equipe de suporte do WhatsApp.

Além disso, quando você sabe que fez algo errado que viola os termos e condições da política de usuário do WhatsApp, você precisa criar outra conta porque o WhatsApp simplesmente não irá cancelar seu banimento, mesmo que você solicite.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode corrigir esta conta não tem permissão para usar o WhatsApp. Esperamos que este guia tenha ajudado você e que você tenha entendido do que se trata o erro. Se você ainda tiver alguma dúvida ou dúvida, comente abaixo.

