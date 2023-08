ESTA é a forma mais SIMPLES de solicitar a 2ª via do CARTÃO DO SUS

O cartão do SUS é um registro que assegura o ingresso aos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Caso tenha extraviado o seu documento ou ele esteja deteriorado, é viável requerer uma cópia adicional do registro.

Para formalizar a cópia subsequente do seu cartão do SUS, você pode proceder de acordo com os procedimentos abaixo. Lembrando que este é um documento essencial para atendimentos em qualquer parte do Brasil.

Como requerer a 2ª via do cartão do SUS

Primeiramente, verifique se dispõe de todos os papéis exigidos para encaminhar o pedido de duplicata do cartão. Será necessário apresentar uma identidade e prova de endereço.

Busque uma Unidade de Saúde de Base (UBS) próximo à sua moradia. É nesses locais que você poderá formalizar a solicitação da 2ª via do cartão do SUS.

É imprescindível saber maiores detalhes sobre horário de atendimento e setor dentro da própria UBS. Além disso, há também alguns documentos necessários específicos de cada unidade.

Tenha em mente que o cartão do SUS é uma identificação crucial e é imprescindível exibi-lo sempre que necessitar dos serviços de saúde públicos. Se por ventura vier a perder ou danificar novamente o seu documento, é fundamental requisitar uma nova cópia o mais prontamente possível.

Acesso online ao documento

Para acessar online o registro do Sistema Único de Saúde (SUS), adote as etapas a seguir:

Acesse a página do SUS ;

; No menu superior, clique em “Acesso ao SUS” e posteriormente em “Cartão Nacional de Saúde”;

Selecione “Consultar Cartão Nacional de Saúde”;

Inclua o seu CPF e clique em “Pesquisar”;

Caso possua um documento SUS válido, o sistema exibirá os detalhes do seu registro.



Se encontrar dificuldades ao tentar acessar online o seu documento SUS, é possível contatar a central de atendimento do SUS. Faça isso por meio do número 136 ou em uma unidade de saúde próxima a você.

Prefeitura de Jericó fará cadastramento para moradores que não têm o cartão do SUS

A Secretaria de Saúde de Jericó informa que a emissão do cartão do SUS está ocorrendo na prefeitura do município todos os dias da semana, na sede. Os indivíduos que já possuem o documento precisarão passar pelo recadastramento. Isso porque esse procedimento é obrigatório para todos e tem como finalidade atualizar os dados e endereços correspondentes.

Ao obter o cartão do SUS, os cidadãos ganham o direito de receber assistência médica em qualquer Unidade de Saúde ou hospital do Brasil que faça parte da rede do Sistema Único de Saúde. Além disso, o cartão proporciona acesso a tratamentos e medicamentos sem custos, como citado acima.

Qualquer pessoa que deseje adquirir o documento tem o direito de fazê-lo. No caso de Jericó, o interessado deve se dirigir à prefeitura com os seguintes documentos:

Carteira de identidade;

CPF;

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Comprovante de Residência.

Anápolis também está atualizando os cadastros

Após uma reforma a nível nacional na emissão do cartão do Sistema Único de Saúde, a Secretaria Municipal reestruturou o sistema. Agora, já está emitindo o documento em 28 centros de saúde em Anápolis. O objetivo é que, em um futuro próximo, todos os postos se envolvam na emissão e atualização do cartão.

“A nossa meta é estreitar cada vez mais a ligação entre os serviços de saúde e a população, proporcionando maior conforto e um atendimento aprimorado”, destaca a secretária municipal de Saúde, Elinner Rosa.

É relevante destacar que não é mais necessário dirigir-se ao prédio da Secretaria para efetuar a atualização ou solicitar o cartão. Agora, a pessoa pode procurar a unidade de saúde mais próxima. Além disso, para acomodar aqueles que trabalham até mais tarde, duas unidades de saúde operam em horário estendido, até as 19h, e outras cinco até as 22h.