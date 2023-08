Está em andamento uma campanha de difamação contra David Grusch por revelar a presença de um OVNI?

Força Aérea e Comunidade de Inteligência veterano David Grusch mudou a narrativa em torno da existência de OVNIs, suas reivindicações são históricas e selvagens demais para serem aceitas por todos. entre suas reivindicações mais loucas, está a confirmação de uma presença de inteligência não humana no planeta Terra. Além disso, ele afirma que o governo dos Estados Unidos tem um programa de recuperação de acidentes para engenharia reversa de naves espaciais não humanas. Essas alegações selvagens foram contestadas desde que o jornalista australiano Ross Coulthart concedeu a entrevista exclusiva com David Grusch sobre nação de notícias. No entanto, a história deu uma guinada séria quando o veterano testemunhou sob juramento.

Após este testemunho sob juramento, grush e Coulthart eles próprios avisaram que uma resposta da comunidade de inteligência viria de qualquer ângulo. Uma publicação conhecida como The Intercept escreveu um artigo contra David Grusch que visa comprometer a credibilidade de David Grusch. O ângulo que eles escolheram foi ir atrás da história de Grusch com saúde mental por ter TEPT depois de seu tempo na guerra do Iraque. Um incidente específico em que sua esposa chamou a polícia porque Grusch era suicida foi a peça central da história. Autor Ken Klippenstein é apenas o último de uma pequena lista de críticos que foram atrás de Grusch com a intenção de desacreditar suas afirmações.

A campanha de difamação contra David Grusch sai pela culatra

ao lado pedra de rochahá uma série de céticos e desmistificadores profissionais de OVNIs que dedicaram seu trabalho a sempre questionar a OVNI tema. Embora nunca tivessem usado táticas como atacar a saúde mental de uma pessoa de maneira tão pública. A comunidade OVNI não respondeu bem a esses ataques e eles têm descoberto informações comprometedoras que comprometem esses críticos e insinuam que eles podem ter um motivo para persegui-los. grush ou qualquer outro defensor pró-divulgação para esse assunto.

O autor do artigo do Intercept é filho de Stephen J. Klippensteinque trabalha para o Laboratório Nacional Argonne do Departamento de Energia. O DOE é uma das organizações que potencialmente seriam comprometidas se a existência de vida alienígena fosse confirmada pelo Senado. Outro crítico é New York Post jornalista, Steven Greenstreet. Ele travou uma guerra contra todos os defensores da divulgação e as pessoas por trás da iniciativa de David Grusch de apresentar essas alegações. Há entrevistas em que Greenstreet confirma ter ligações com o Contra-inteligência da Agência Central de Inteligência escritório.

Ross Coulthart revelou que outros denunciantes com evidências inegáveis ​​estão esperando por esta campanha de difamação contra David Grusch para decidir se apresentar seu testemunho é digno ou não. Até agora, ninguém do governo atual foi capaz de contradizer a história de Grusch e esses críticos só conseguiram atacá-lo do ponto de vista da saúde mental. Se esta for a única resposta contra Grusch, Coulthart confirmou que podemos esperar mais denunciantes se apresentando nos próximos meses.