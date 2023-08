Está inadimplente? Saiba o que pode acontecer e como se organizar

Se você está inadimplente, sabe o quanto essa situação pode ser bem difícil e ruim, não é mesmo? Porém, muitas pessoas têm dúvidas do que pode acontecer no caso de inadimplência, além de terem dúvidas sobre como começar a organizar as finanças.

Pensando nisso, preparamos este conteúdo com informações importantes que podem te ajudar. Acompanhe!

O que acontece quando se está inadimplente?

Antes de qualquer coisa, é preciso saber no que você está inadimplente. Isso porque, no caso de tributos como o IPVA, corre-se o risco de perder o imóvel quando a dívida não é paga à prefeitura. Já no caso de outros tributos, como Imposto de Renda, o inadimplente fica com “dívidas ativas” com o Governo.

Em outras situações, como dever no cartão de crédito ou em lojas, o indivíduo pode ter o seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. O SPC, especificamente, relaciona-se com as dívidas em comércios, lojas, etc. Já o Serasa refere-se às dívidas com instituições bancárias e financeiras.

Quando o indivíduo fica com o nome registrado nesses cadastros, pode se ver impedido de fazer um novo cartão de crédito, um financiamento, e assim por diante.

Basicamente, são essas as consequências para quem está inadimplente. Porém, como comentamos, cada caso é um caso. Por exemplo, dever para o financiamento da sua casa pode fazer com que você a perca. Portanto, é preciso buscar mais informações sobre a sua situação em específico.

Como se organizar quando se está inadimplente?



Agora que você já tem uma visão geral do que acontece quando se está inadimplente, é hora de pensar em possibilidades para mudar essa situação. Veja algumas dicas que podem te ajudar:

1. Anote todas as contas em aberto e as fixas mensais

Antes de qualquer coisa, é fundamental que você tenha um conhecimento claro de tudo aquilo que está em aberto. Quais dívidas você possui? Quais delas estão atrasadas? Anote tudo, sem calcular o valor total nesse momento.

Não se esqueça de incluir nessa conta aquelas cobranças mensais e fixas, como conta de luz, água e telefone. Elas precisam aparecer, para que você consiga dividir a sua renda nos pagamentos mensais e, também, nos pagamentos das dívidas.

2. Negocie as contas com maiores juros

Depois que você puder ver as contas que estão em aberto, mais aquelas que precisa pagar todos os meses, avalie quais delas têm os juros mais altos. Comece a negociar essas dívidas, para reduzir o crescimento do que está em aberto.

Estipule um cronograma: a cada três meses, renegociar uma dívida, para dar para ir pagando uma a uma, aos poucos, dentro das suas possibilidades.

3. Reserve uma parte da sua renda mensal para o abatimento de dívidas

Veja como está a sua renda mensal atual e reserve uma porcentagem para abater dívidas. Nesse caso, será necessário um pouquinho de sacrifício, cortando gastos desnecessários para usar esse dinheiro na quitação das dívidas.

Dessa maneira, aos poucos, você que está inadimplente poderá começar a organizar as finanças. Boa sorte!