Estão abertas as inscrições para o ENARE 2024

O período de inscrição para o Exame Nacional de Residência (Enare) 2023/2024 foi aberto pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) nesta quarta-feira, dia 23 de agosto. O exame consiste em uma ótima oportunidade de residência das áreas médica, multi e uniprofissional.

De acordo com o edital, ao todo, estão sendo ofertadas 5.074 vagas para profissionais de saúde em áreas como Medicina, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Psicologia, Serviço Social e outras. Essas oportunidades acontecem por meio de adesões de diversas instituições públicas ao programa.

ENARE 2023/2024: Período de inscrição

Conforme o cronograma, os interessados em participar do ENARE 2024 poderão realizar as inscrições até as 23h59 do dia 14 de setembro. As inscrições estão sendo recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do site do Enare.

Podem se inscrever no processo seletivo médicos formados ou formandos em medicina com colação de grau prevista para, no máximo, a data do início do programa ao qual está concorrendo. No caso da residência médica, os candidatos definem a especialidade desejada durante a inscrição.

Já no multiprofissional e uniprofissional, no momento da inscrição, é necessário realizar a escolha da profissão.

Após preencher o formulário eletrônico e enviar as informações, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição para efetivar o cadastro. Segundo o edital, o valor da taxa R$ 310,00 (trezentos e dez reais) para a área médica, enquanto para as modalidades uni e multiprofissional é de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais).



Processo de seleção do ENARE

Ainda de acordo com o edital, o processo de seleção dos candidatos acontece em duas etapas. São elas: prova escrita (1ª etapa) e análise de currículo (2ª etapa). Nesta edição, o exame conta com 53 locais para realização da aplicação das provas.

A aplicação das provas da 1ª etapa do ENARE está marcada para o dia 29 de outubro de 2023, com duração de quatro horas. Nessa fase, a EBSERH aplicará uma avaliação escrita, composta por 100 questões objetivas de múltipla escolha. De caráter eliminatório e classificatório, essa fase corresponde a 90% da nota final.

Já a 2ª etapa, responsável por 10% da nota final, consiste em uma análise curricular. A fase de análise do currículo dos candidatos é exclusiva para os aprovados nas provas objetivas. Para participar dessa segunda fase, estarão habilitados os candidatos que pontuarem pelo menos 50% na primeira fase.

O edital estabelece ainda que, na 2ª etapa do ENARE serão avaliados os seguintes componentes do currículo:

Histórico escolar da graduação em medicina;

Atividades de pesquisa, extensão, estágio, monitoria e representação discente;

Publicação e apresentação de trabalhos científicos;

Proficiência em línguas estrangeiras.

A EBSERH deve divulgar o resultado preliminar da análise curricular no dia 6 de dezembro de 2023, enquanto a divulgação do resultado da análise curricular pós recurso e da nota final está prevista para o dia 20 de dezembro.

Oferta de vagas

Das 5.074 vagas ofertadas, 3.143 são para a área médica e outras 1.931 vagas estão divididas entre as modalidades uni e multiprofissional.

Desse modo, além dos alunos de Medicina, o programa abarca também Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Física Médica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Saúde Coletiva, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

Ainda conforme indicado no edital, estas oportunidades são ofertadas em 114 reconhecidas instituições de saúde pelo Brasil. Nesta edição, haverá reserva de vagas para candidatos negros (pretos e pardos).

Os candidatos aprovados poderão escolher o local onde realizarão a residência médica, observando-se a classificação. A bolsa oferecida durante todo a duração dos cursos é no valor de R$ 4.106,09.

Acesse o edital do ENARE 2023/2024 na íntegra para mais informações.

