Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2024

A Universidade de Brasília (UnB) já abriu o período de inscrição referente ao Vestibular 2024. Desse modo, os interessados em ingressar em um dos cursos de graduação da instituição já podem realizar as inscrições no processo seletivo. Estão sendo ofertadas mais de 2 mil vagas para ingresso no 1º semestre letivo de 2024.

A banca responsável por organizar e aplicar as provas do Vestibular UnB é o Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos).

Vestibular UnB 2024: Como se inscrever?

De acordo com o edital, as inscrições para o Vestibular 2024 serão recebidas até as 23h59 do dia 19 de setembro (horário de Brasília). Os interessados devem se inscrever de forma virtual, por meio do site do Cebraspe.

Após ler o edital, os candidatos devem preencher o formulário eletrônico de inscrição. No momento do cadastro, além dos dados pessoais e escolares, será necessário indicar uma opção de curso de graduação. É também no ato da inscrição que o candidato deverá indicar se deseja concorrer em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais). De acordo com o cronograma, o pagamento da taxa deverá ser feito até o dia 6 de outubro.

Isenção da taxa

Conforme estabelecido no edital, a UnB permitirá que os estudantes de baixa renda solicitem o benefício da taxa de inscrição. O prazo para envido das solicitações já está aberto, pois é o mesmo da inscrição.



Os interessados podem solicitar a isenção no ato da inscrição. Podem solicitar o benefício os candidatos que estão inscritos no Cadastro para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e estudantes que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

A UnB publicará o resultado preliminar da isenção em 26 de setembro, com recebimento de recursos até o dia 28 do mesmo mês. Após a análise dos recursos, o resultado final da isenção será divulgado no dia 4 de outubro.

Vestibular UnB 2024: Provas

Para fins de classificação dos inscritos, a UnB aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para os dias 25 e 26 de novembro. As provas serão compostas da seguinte forma:

Prova de Conhecimentos I : 30 questões de Língua Espanhola, Língua Francesa ou Língua Inglesa;

: 30 questões de Língua Espanhola, Língua Francesa ou Língua Inglesa; Prova de Conhecimentos II : 120 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Geografia e História, Artes (Artes Cênicas, Artes Visuais e Música), Filosofia e Sociologia;

: 120 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Geografia e História, Artes (Artes Cênicas, Artes Visuais e Música), Filosofia e Sociologia; Prova de Redação ;

; Prova de Conhecimentos III: 150 questões de Biologia, Física, Química e Matemática.

A UnB deve divulgar o edital de locais e horário das provas de conhecimento no dia 9 de novembro, através do site do Cebraspe. A aplicação acontecerá em locais para os quais há oferta de vagas: Asa Norte, Ceilândia, Gama e Planaltina.

Vagas e resultados

Ao todo, a UnB está ofertando 2.112 vagas para o ingresso de novos alunos em diversos cursos de graduação (licenciaturas e bacharelados). As oportunidades estão distribuídas entre os campi da universidade localizados em Darcy Ribeiro (Asa Norte), Ceilândia, Gama e Planaltina.

Parte das vagas estão reservadas para estudantes que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas públicas, com percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

A divulgação do resultado final do Vestibular 2024, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 16 de janeiro de 2024.

Para mais detalhes, confira edital de abertura na íntegra.

