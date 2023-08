Estas 600 pessoas perderam R$8 Milhões em um mês

Nos últimos trinta dias, 600 pessoas na região de Florianópolis enfrentaram o pesadelo de ter sido vítimas de estelionato. Em meio a um panorama onde diversas táticas fraudulentas foram empregadas, estas pessoas perderam R$8 Milhões, um valor significativo que chocou a comunidade local e atraiu a atenção para a urgência de ações de prevenção eficazes.

O Avanço dos Golpes em Florianópolis

As estatísticas assustadoras foram confirmadas pela diretora de Polícia Civil da Grande Florianópolis, delegada Michele Correa. Em um mês, a cidade registrou mais de 225 ocorrências diferentes de estelionato, destacando a amplitude e sofisticação dos golpes. Para lidar com a situação, foi criada uma nova frente de atuação, a Delegacia de Combate à Estelionato da Capital.

As Táticas dos Golpistas

De acordo com a delegada Correa, sete principais golpes foram identificados como mais frequentes na cidade:

Falsos sites de leilão.

Falsas centrais de banco.

Fraudes no Instagram e Facebook.

Falsos aluguéis.

Golpes na OLX.

Fraude das milhas.

E, mais notavelmente, o falso golpe do PIX do parente.

Esses golpes, cada um com suas peculiaridades, vão desde anúncios de preços irresistíveis de produtos que nunca são entregues até o perigoso golpe do falso pix do parente, onde os estelionatários clonam contas do WhatsApp, passando-se por familiares para solicitar dinheiro.

A Importância da Prevenção

Com as pessoas perdendo R$8 Milhões em golpes, a prevenção torna-se cada vez mais necessária. O trabalho da Polícia Civil de Santa Catarina tem sido intenso na tentativa de solucionar os casos, mas a delegada Correa ressalta a importância da conscientização para evitar cair nessas armadilhas.

“O efeito pós-pandêmico é um fenômeno mundial, não só em Santa Catarina esses golpes estão crescendo. Sendo assim, qualquer mensagem suspeita, desconfie antes de responder ou de clicar em links”, ela aconselha.



Por isso, ao receber mensagens ou ofertas suspeitas, é essencial realizar uma verificação completa antes de tomar qualquer ação. Deve-se ter em mente que golpistas estão cada vez mais sofisticados, se aproveitando de vulnerabilidades tanto tecnológicas quanto emocionais.

Para as pessoas que infelizmente já caíram nesses golpes, é vital que continuem a fazer boletins de ocorrência, contribuindo para a coleta de informações e a possibilidade de recuperação do prejuízo.

Agindo para um Futuro Mais Seguro

Com tantas pessoas perdendo R$8 Milhões em um único mês, a situação em Florianópolis serve como um alerta a todos. Golpes e fraudes, sejam online ou offline, estão se tornando cada vez mais comuns e é vital que as medidas de prevenção sejam amplamente difundidas e praticadas.