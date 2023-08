ESTAS são as REAIS vantagens do CPF na nota que QUASE ninguém sabe

Informar o CPF na nota fiscal é uma prática que pode ser adotada atualmente, mesmo que seus motivos não sejam conhecidos. Essa conduta pode proporcionar diversas vantagens tanto ao cidadão quanto ao Estado.

Para encorajar a inclusão do CPF na nota fiscal durante as compras, alguns governos podem instituir programas de incentivo com o propósito de criar um hábito nesse sentido. Veja a seguir as vantagens associadas a essa ação.

Benefícios de registrar o CPF na nota fiscal

Uma das vantagens é a obtenção de descontos nos tributos governamentais, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Em algumas situações, também é possível concorrer a prêmios em sorteios.

Contudo, é importante salientar que essa iniciativa é estadual, e nem todos os estados disponibilizam tais programas. Aqueles que o fazem podem ter regras e incentivos distintos. Para conferir os benefícios específicos de cada localidade, basta acessar o site oficial da Secretaria da Fazenda do respectivo estado.

Por exemplo, o estado de São Paulo possibilita o registro do CPF na nota fiscal e oferece programas de incentivo, como descontos no IPVA. Já no Rio de Janeiro, é viável obter descontos no IPTU por essa prática.

No estado do Paraná, por sua vez, é possível resgatar prêmios mediante recargas de celular. Outros estados, como Bahia, Ceará e Alagoas, também contam com vantagens similares.

Isso pode afetar o score?

Embora informar o CPF na nota fiscal apresente diversas vantagens, muitos brasileiros têm a impressão errônea de que essa ação contribui para aumentar o score do Serasa. No entanto, essa prática não tem qualquer efeito no aumento da pontuação, uma vez que os órgãos de proteção ao crédito, incluindo os mais populares, SPC e Serasa, não consideram esse critério como um fator relevante para influenciar o score de um indivíduo.



Dessa forma, embora colocar o CPF na nota fiscal traga benefícios em outros aspectos, não impacta na pontuação. Contudo, pode:

Combater a sonegação de impostos;

Evitar notas fiscais falsas;

Combater a pirataria.

Para melhorar o score, é necessário focar em outras alternativas, como:

Quitar dívidas em aberto;

Manter pagamentos em dia.

Isso contribui para construir um histórico de bom pagador.

Estados que oferecem o programa

Como consultar CPF na Nota Fiscal Gaúcha

É fundamental ressaltar que não há exigência de efetuar uma inscrição para participar desses sorteios. Os interessados podem, simplesmente, realizar uma compra normal, e a cada R$ 1,00 gasto, recebem 1 ponto. Ao atingir 100 pontos, equivalente a R$ 100, eles adquirem um bilhete eletrônico, o qual é utilizado nos sorteios.

O procedimento para consultar os bilhetes liberados e os pontos disponíveis no cadastro é bastante simples:

Acesse o portal oficial da Nota Fiscal Gaúcha ;

; Efetue o login utilizando seu documento e cadastro completos;

Dirija-se ao menu “Sorteios” e pronto! Todas as informações necessárias estarão disponíveis.

Além disso, é importante mencionar que pelo site oficial, os usuários também podem acessar a opção “Meus prêmios” e verificar se possuem algum dinheiro disponível vinculado ao seu documento.