Este é o animal que poderia salvar o planeta das mudanças climáticas e como poderia fazer isso

ATodas as espécies animais têm seu papel no planeta, mas uma delas tem uma função tão positiva para o meio ambiente que não só foi incluída nas discussões contradas Alterações Climáticas mas também poderia desempenhar um papel crucial, como acreditam os especialistas.

Na verdade, estão sendo feitos esforços para restaurar a população deste animal.

Estamos falando sobre o Castorum ser vivo altamente reverenciado nas áreas norte-americanas e que, conforme relatado pelo 20 Minutos, foi um dos principais focos da cúpula climática do Egito.

Alguns especialistas acreditam que aumentar a população de castores é essencial, razão pela qual os Estados Unidos são um dos países que defendem isso e estão a tentar implementar diversas medidas.

Por que os castores são tão benéficos para o planeta?

A razão para isto reside na sua capacidade natural de construir barragens. Eles usam seus dentes grandes e fortes para derrubar uma árvore e depois moldá-la usando grama, lama e pedras.

Com todos esses materiais, eles constroem estruturas robustas. Embora a sua intenção não seja ajudar os seres humanos, mas sim proteger-se de potenciais predadores, poderiam indirectamente colaborar no combate das Alterações Climáticas.

Ao construir suas barragens, castores melhorar os níveis das águas subterrâneas, filtrar a poluição, armazenar carbono e prevenir inundações.

Além disso, castores são animais inteligentes que regressam à área para reforçar as suas estruturas, conforme destacado num estudo de 2018 publicado no Geological Survey of Finland Bulletin.

Aparentemente, as suas ações levam a flutuações nos níveis da água, o que significa que não só criam novos habitats, mas também influenciam diretamente o equilíbrio do dióxido de carbono.

Até mesmo suas represas trazem outro benefício para a Terra, servindo de abrigo para outras espécies e preservando suas vidas.

Outros estudos sugerem que também atenuam a intensidade dos incêndios nas áreas onde habitam.

Apesar de suas inúmeras vantagens, castores estão longe de ter uma população robusta, uma vez que o seu número diminuiu significativamente nas últimas décadas.

Isto deve-se em parte à popularidade das peles na indústria da moda e porque nos Estados Unidos, por exemplo, milhares destes animais foram mortos sob o rótulo de “praga”.