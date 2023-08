ESTE é um MOTIVO de MULTA para motoristas

A discussão em torno da utilização do extintor em automóveis tem suscitado debates entre os condutores. A interrogação permanece: é verdadeiramente imprescindível possuir um? Onde é obrigatório? Dá multa?

Com o propósito de elucidar todas as incertezas e certificar-se de que está preparado para lidar com circunstâncias imprevistas, vamos mostrar um pouco do universo dos extintores de incêndio para veículos. Você saberá exatamente como conduzir o uso para que não seja preciso pagar multa.

A relevância do extintor de incêndio dentro dos automóveis

A segurança no tráfego é uma preocupação constante, e o extintor de incêndio possui um papel crucial nesse contexto. Imagine esta cena: está conduzindo calmamente quando, de repente, um incêndio começa a alastrar-se pelo motor do seu carro.

Nesses momentos, um extintor pode marcar a diferença entre controlar as chamas e enfrentar uma situação potencialmente desastrosa. No entanto, as normas a respeito da utilização obrigatória do extintor nem sempre são límpidas para todos.

Vários condutores ficam hesitantes sobre se necessitam ou não do equipamento. Dessa forma, ficam sem saber também quais as sanções possíveis em caso de ausência do mesmo.

Com o intuito de fornecer clareza e informação, examinaremos minuciosamente as regulamentações mais recentes acerca da utilização do extintor de incêndio em veículos.

Normas atuais sobre o uso do extintor

Para compreender as regras atuais relacionadas com o extintor no veículo, é essencial estar informado acerca das mais recentes determinações do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).



Em tempos passados, o extintor era um componente obrigatório em todos os veículos. Entretanto, a Resolução 556/2015 trouxe uma alteração significativa ao torná-lo opcional na maioria das situações.

Vale ressaltar que, apesar da mudança na obrigatoriedade, a importância do extintor de incêndio não decresceu. Ele continua a ser um dispositivo essencial para conter incêndios e preservar vidas em situações críticas.

Ficam isentos do porte do extintor os veículos de passeio e os veículos utilitários. Por outro lado, os extintores permanecem obrigatórios para caminhões, veículos destinados ao transporte de substâncias inflamáveis e qualquer veículo utilizado para transporte coletivo de passageiros.

Normas para utilização pessoal e possíveis multas

Se optar por possuir um extintor no veículo, é fundamental seguir as orientações estabelecidas pelo CONTRAN para assegurar a sua eficácia. O extintor precisa estar dentro do prazo de validade, com a pressão adequada, selagem íntegra e exibindo o selo do INMETRO.

No fim de contas, um extintor defeituoso ou inadequado pode revelar-se ineficaz numa situação de emergência. Mesmo que a presença do extintor seja opcional, manter o dispositivo em boas condições é uma responsabilidade que todo condutor deve abraçar.

Respeitar as normas do CONTRAN para aqueles que optam por possuir um extintor é um meio de garantir que o equipamento esteja pronto para ser utilizado em caso de necessidade.

Para verificar se o extintor está em boas condições, é importante analisar a data de validade, a pressão do gás e a selagem. Igualmente é crucial confirmar se o extintor está dentro do período de revisão, que é de cinco anos.

Aqui estão algumas sugestões para manter o extintor de incêndio em boas condições:

Verificar a data de validade do extintor;

Verificar a pressão do gás no extintor;

Verificar a selagem do extintor;

Verificar se o extintor está dentro do prazo para revisão;

Manter o extintor em local acessível e de fácil manuseio.

Mesmo que a presença do extintor seja facultativa, é crucial manter o dispositivo em boas condições para garantir a segurança em caso de incêndio no veículo. Ao acatar as regras do CONTRAN, assegura que o extintor esteja pronto para ser empregado quando necessário.