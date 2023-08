Este QUEIJO foi declarado patrimônio cultural e imaterial e brasileiros comemoram

No início deste mês de julho, uma importante medida foi tomada pelo governador mineiro Romeu Zema (Novo). Ele decretou oficialmente o queijo Cabacinha como patrimônio cultural e imaterial do estado de Minas Gerais, por meio da lei nº 24.379. Essa promulgação foi recebida com entusiasmo pelos produtores locais que se dedicam à fabricação tradicional desse queijo no Vale do Jequitinhonha.

A lei, conforme explicado em uma publicação oficial no Diário Oficial do Estado, tem como objetivo primordial valorizar e reconhecer os bens, expressões e manifestações culturais provenientes dos diversos grupos que compõem a sociedade mineira. Dessa forma, o queijo Cabacinha recebe a devida atenção e destaque merecido como um elemento importante do patrimônio cultural do estado.

Queijo Cabacinha, patrimônio imaterial, é sustento de várias famílias mineiras

De acordo com um levantamento realizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), aproximadamente 160 famílias dedicam-se à produção desse delicioso alimento em sete municípios da região. Essa conquista representa uma vitória significativa para esses produtores e para a cultura local, proporcionando um novo impulso para a preservação dessa tradição gastronômica e cultural.

A tradição da produção do Queijo Cabacinha já está enraizada entre as famílias locais. Itamar Mauricio Gomes, que reside no município de Medina, a 660 km de Belo Horizonte, aprendeu com seus pais a arte de fabricar esse queijo peculiar. “Sou um pequeno produtor rural, filho de produtores. Por muito tempo, meus pais se dedicaram à produção de requeijão, mas o processo se tornou muito dispendioso e exigia muita mão de obra. Eles decidiram, então, começar a produzir o Queijo Cabacinha, e hoje, além do meu pai, eu e mais quatro irmãos também nos dedicamos a essa produção”, relatou.

Essa iguaria é elaborada de forma exclusiva a partir de leite cru de vaca, passando por um processo de fermentação que pode durar entre 12 a 24 horas. O moldar do queijo é realizado manualmente, com imersão em água quente, e posteriormente, o produto é submetido a um período de maturação, no qual é pendurado para secar. O queijo Cabacinha recebe esse nome devido ao seu formato peculiar, que lembra uma ‘cabaça’, termo popular utilizado para se referir ao fruto ancestral. Essa característica distintiva adiciona um toque especial à tradição e sabor desse queijo regional.

Reconhecimento do produto

Para obter o reconhecimento do queijo Cabacinha como patrimônio cultural no estado, um protocolo detalhado está sendo conduzido em parceria entre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, a Emater-MG, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).

A Epamig lidera pesquisas em conjunto com as universidades federais de Minas Gerais (UFMG) e São João del-Rei (UFSJ) para estabelecer as características distintas do queijo Cabacinha. Além disso, a empresa realiza estudos sobre o consumo seguro do produto.



O protocolo encontra-se atualmente na fase de acompanhamento dos processos de fabricação, análises sensoriais e entrevistas com mestres queijeiros e comerciantes. Neste mês, os técnicos da Emater-MG iniciarão a coleta de amostras de água, soro-fermento, massa fermentada, massa filada e queijo de pelo menos 30 queijarias.

Após a conclusão e publicação dos estudos, o IMA ficará responsável por elaborar o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do queijo Cabacinha. Esse documento estabelecerá as características únicas e os requisitos mínimos de qualidade que o produto deverá atender. Esse processo visa garantir a preservação e reconhecimento do Queijo Cabacinha como parte do patrimônio cultural de Minas Gerais.

Pão de queijo mineiro tem segredos

Quem aqui é um entusiasta do delicioso pão de queijo caseiro e recém-assado? Se você é um verdadeiro admirador dessa iguaria brasileira, deve estar ciente de que o pão de queijo mineiro é amplamente reconhecido como o mais autêntico e saboroso de todos. Além de ser difícil de igualar, os pães de queijo de Minas Gerais oferecem combinações irresistíveis, como o de linguiça, o de abobrinha e o com doce de leite.

O segredo para o sucesso do pão de queijo de Minas Gerais reside na proporção perfeita entre polvilho azedo e doce com o queijo. Por exemplo, em uma receita que rende cinco porções, quatro xícaras de polvilho e quatro xícaras de queijo minas meia cura conferem um sabor inconfundível. Então, esse é o segredo de uma textura impecável do pão de queijo.

Diferente dos pães tradicionais, o pão de queijo mineiro é livre de farinhas (sem glúten). Isso proporciona uma casquinha crocante e um miolo leve e macio. Essa combinação de texturas e sabores, aliada aos ingredientes frescos, é o que atrai tantos admiradores apaixonados por esse quitute.