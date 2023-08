ESTE segredo do iPhone QUASE ninguém conhece

O iPhone representa um dos dispositivos móveis mais desejados no Brasil. Seu valor de mercado não apenas o estabelece como um útil companheiro do dia a dia, mas também como um símbolo social.

Isso ocorre porque os usuários do iPhone são vistos como pertencentes à “classe média/alta” na sociedade brasileira. Alguns dos mistérios do aparelho permanecem desconhecidos para a maioria de seus usuários — é interessante notar que muitos deles têm surpreendido inclusive os mais antigos fãs da marca.

O iPhone e suas peculiaridades

O custo médio de um iPhone pré-pago equivale à cerca de R$ 2 mil, sendo a preferência de muitos indivíduos. Embora o aparelho não ostente o mais avançado software ou hardware, é importante observar que há opções mais vantajosas em termos de relação custo-benefício em outros modelos que adotam o sistema operacional Android.

Entretanto, a marca consolidou uma presença firme no Brasil. Sua característica mais proeminente é sua câmera, com habilidades notáveis para filmagens de alta qualidade e capturas fotográficas. Há até canais profissionais no YouTube que fazem uso do iPhone como sua câmera principal.

O iPhone, de fato, alcançou sua posição atual graças aos esforços monumentais do fundador da empresa, Steve Jobs. No início de sua era marcante, Jobs reuniu investidores e expressou sua aspiração de não somente erguer uma empresa de tecnologia, mas também uma instituição que tivesse valor como uma moeda social, com todos aspirando a ter seus produtos.

As funcionalidades ocultas do iPhone servem tanto para melhorar a produtividade quanto para impressionar colegas. São ferramentas para explorar ao máximo a experiência proporcionada pelo dispositivo móvel. Aqui estão algumas dessas funções secretas.

Segredos que surpreendem

Esses segredos do iPhone emanam de recursos ocultos que poucos conhecem. Através dessas características, é possível elevar ainda mais a qualidade da experiência de uso do aparelho. Assim, tornam-no mais eficaz e conveniente, sobretudo no contexto profissional.



Fotografia

Muitos desconhecem a possibilidade de capturar imagens usando os botões de volume. Isso proporciona maior estabilidade à mão, eliminando a necessidade de tocar na tela para fotografar. Tal função está disponível na câmera do dispositivo.

Digitalização do iPhone

Utilizando também os botões de volume, é possível ativar a função de escanear documentos no aplicativo ‘Notas’ do iPhone. Essa capacidade simplifica consideravelmente a tarefa de digitalizar documentos.

Reinicialização

Em ocasiões onde o aparelho apresenta travamentos, pressionar simultaneamente os botões de volume e energia por alguns segundos permite reinicializá-lo de maneira ágil e segura.

Captura de tela

É viável capturar a tela do iPhone com o auxílio dos botões de volume. Para isso, basta acessar as “Configurações” e escolher a opção desejada nas preferências.

Silenciamento de chamadas do iPhone

Para evitar interrupções indesejadas, é possível silenciar chamadas com facilidade. Basta pressionar o botão de volume para baixo, o que também se aplica aos alarmes, sem a necessidade de olhar para a tela — o botão de volume resolve tudo.

Esses são alguns dos segredos do iPhone que têm surpreendido inclusive os usuários mais antigos da marca. Vale ressaltar que todas essas funcionalidades nativas do dispositivo, mesmo que desconhecidas para muitos, já estão disponíveis há bastante tempo.

iPhone 13 tem funções que agradam os usuários

O iPhone 13 oferece especificações de destaque e incorpora as principais inovações da empresa no campo dos smartphones, que foram gradualmente introduzidas nos últimos anos. Esta oferta inclui 128 GB de armazenamento e emprega o potente chipset A15 Bionic, um processador que proporciona excelente desempenho com eficiência energética notável.

A tela OLED exibe cores mais autênticas, aprimoradas pela tecnologia True Tone e HDR10. A bateria de 3.240 mAh promete uma duração satisfatória para uso moderado durante todo o dia, uma notável melhoria em relação ao iPhone 12.

Para produzir fotos e vídeos de qualidade, este modelo é uma escolha excelente. O conjunto de câmeras na parte traseira, incluindo a lente principal com sensor de 12 MP, introduz a inovação do “Modo Cinema”. Nesse modo, o dispositivo consegue detectar a pessoa em foco em uma gravação e ajustar o foco mesmo quando há movimento ou outras pessoas na cena. Além disso, o iPhone grava vídeos em resolução de até 4K.