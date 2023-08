ESTE tipo de moto acaba de ser proibida no Brasil; veja qual

Já sabe qual tipo de moto acaba de ser proibida no Brasil? Talvez você não saiba, mas alguns modelos estão com os dias de circulação contados no país. Portanto, veja quais são eles e entenda o motivo dessa proibição.

Moto acaba de ser proibida no Brasil?

Há um tipo de moto que pode ser proibida em breve em todo o Brasil. Assim, os modelos citados neste artigo estão com os dias contados e não veremos mais em circulação pelas rodovias brasileiras.

Além de estarem proibidas de trafegarem pelas rodovias do país, há algumas regras que devem ser cumpridas de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, segundo o Código, os ciclomotores estão restritos a trafegarem.

Os ciclomotores são tidos como os veículos com motor abaixo de 50 cc. Então, a seguir entenda melhor se a moto acaba de ser proibida no Brasil e quais são as proibições reais.

Saiba quais os tipos de moto proibidas no Brasil

Como dito anteriormente, há alguns tipos de veículos que ficarão restritos de trafegar pelas rodovias do nosso país, devido uma determinação do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Assim, o tipo de moto que se enquadra no caso é a famosa cinquentinha, ou seja, que possuem até 50 cilindradas.

O apelido se dá pelo fato de que o veículo atinge no máximo a velocidade de 50 quilômetros por hora. Então, tendem a ser modelos mais simples e econômicos, o que faz com que seja uma boa opção para quem deseja investir menos no momento da compra.

Vale destacar que na legislação de trânsito brasileira há uma ressalva que permite o tráfego desses modelos de veículos em estradas que possuem acostamento ou em faixas de rolamento próprias para as motos 50 cc.

No artigo 50 do Código Brasileiro de Trânsito há a seguinte indicação: “os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento”. Ou seja, a circulação da moto 50 cc é proibida em vias de trânsito rápido, bem como, nas calçadas das vias urbanas.

Para entender porque a moto acaba de ser proibida no Brasil é preciso conhecer outra regra em relação ao tráfego nas rodovias. Assim, indica que é permitido o tráfego de ciclomotores apenas para motoristas com a ACC, que é a Autorização para Conduzir Ciclomotor.

Por lei, as motos 50 cc devem ser emplacadas para rodar. Inclusive, o registro inclui novas taxas para o veículo, por exemplo:

Dessa forma, os valores são estipulados pelo Departamento de Trânsito do estado em questão. Além disso, é indispensável que os motoristas façam uso de equipamentos de segurança e sigam protocolos como:

Usar capacete e a viseira abaixada;

Ligar farol baixo durante o dia e a noite;

Por fim, possuir e usar o vestuário de proteção.

Vale ressaltar que os motoristas devem seguir todos os protocolos para evitar qualquer tipo de punição ou penalização legal ao trafegar nessas vias.

Qual outra moto acaba de ser proibida no Brasil?

Com a notícia de que a moto acaba de ser proibida no Brasil, foi informado que outros modelos serão proibidos a partir de 2024. Em especial, as montadoras que possuem a linha completa.

Um exemplo é a Shineray, que tem uma linha completa de cinquentinhas. Aliás, a Jet50 é uma das mais procuradas da categoria, porque tem uma carenagem firme e garante boa condução.

Há outros modelos que serão proibidos, como a Dafra ZIG. Assim, também não poderá transitar pelas rodovias brasileiras, mesmo sendo um grande sucesso no mercado nacional.

Isso se dá porque essas motocicletas possuem uma carenagem simples, mas que condizem com o tráfego urbano. Já as mobiletes, que também são muito populares no país pelo custo-benefício, serão proibidas também.

Os condutores que optaram por esses modelos especialmente pelos preços mais acessíveis não poderão mais rodar em rodovias. Mas, naquelas que não possuem o devido espaço para a condução.

Modelos que serão proibidos em 2024

É preciso ainda destacar que no próximo ano haverá mais modelos de moto que serão proibidos de circular nas rodovias do país. Assim, os ciclomotores e as mini motos devem seguir também a legislação vigente no Código Brasileiro de Trânsito.

Enquadra-se na categoria de mini-motos as elétricas, bem como, os veículos usados para off-road. Além disso, entre as cinquentinhas que serão proibidas no próximo ano destaca-se a Shineray Jet 50, Dafra ZIG e as mobiletes minimotos.