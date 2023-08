Estes carros não serão aceitos pela Uber em 2024

A Uber, um dos aplicativos de transporte de passageiros mais populares do mundo, anunciou recentemente uma atualização na lista de veículos permitidos nas categorias Comfort e Black. Essa mudança impactará diretamente os motoristas dessas duas classes, que não poderão mais utilizar 44 modelos diferentes a partir de janeiro de 2024 em todo o Brasil.

Por que essa mudança?

De acordo com a Uber, a indústria automotiva está sempre evoluindo e, por isso, a empresa busca constantemente atualizar os modelos de veículos das categorias premium. O objetivo é manter essas categorias atrativas, proporcionando a melhor experiência possível para os motoristas parceiros e usuários da plataforma.

A categoria Comfort foi criada para oferecer carros mais novos e com espaços internos maiores. Já a categoria Black é voltada para quem prefere andar em veículos de luxo. As viagens mais econômicas da Uber são realizadas pela categoria X.

Carros não aceitos na categoria Uber Comfort

A lista de veículos que não serão mais aceitos na categoria Uber Comfort inclui uma variedade de modelos. Entre eles estão:

Marca/Modelo Caoa Chery Tiggo 7 Pro Caoa Chery Tiggo 8 Pro Chevrolet Blazer Chevrolet Cobalt Chevrolet Joy Plus (apenas no RJ) Citroen C4 Pallas Citroen C5 Fiat Bravo Fiat Doblo Fiat Grand Siena Fiat Idea Fiat Linea Fiat Siena Fiat Siena Attractive Ford Edge Ford Fiesta Sedan Ford Focus Ford Ka Sedan Ford Territory Geely EC7 Honda CR-V Honda Fit JAC Motors J5 JAC Motors J6 JAC Motors iEV20 Land Rover Freelander Lexus ES Lifan 530 Porsche Cayman Volkswagen Voyage

É importante ressaltar que todos os carros da categoria Comfort precisam ter ar-condicionado, quatro portas e, no mínimo, cinco lugares. Além disso, é exigido que os modelos tenham sido fabricados a partir de 2013. Para conferir a lista completa de veículos autorizados, acesse este link.

Para serem elegíveis para receber solicitações de viagens na categoria Comfort, os motoristas também devem cumprir alguns requisitos. O primeiro deles é ter mais de 100 viagens na plataforma em outras categorias. Além disso, é necessário ter uma média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85 em algumas cidades, como Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre.



Para todas as outras cidades, a média mínima exigida é de 4,80.

Carros não aceitos na categoria Uber Black

Assim como na categoria Comfort, a Uber também divulgou a lista de veículos que não serão mais aceitos na categoria Uber Black. Entre os modelos que ficarão de fora estão:

Marca/Modelo Audi RS7 Caoa Chery Tiggo 3x Citroen C4L Citroen C5 Ford Edge Ford Focus Ford Territory Honda CR-V JAC Motors T6 Land Rover Freelander Lifan X60 Mitsubishi Pajero TR4 Peugeot 2008 Peugeot 408 Peugeot 508 Renault Fluence Toyota Corolla Fielder Toyota Hilux Suzuki Grand Vitara Suzuki Vitara

Na categoria Uber Black, além dos requisitos básicos como ar-condicionado, quatro portas e no mínimo cinco lugares, é necessário que os carros sejam fabricados a partir de 2015. Além disso, as cores aceitas são preto, chumbo, prata, cinza, azul marinho, marrom ou branco.

Da mesma forma que na categoria Comfort, os motoristas da categoria Uber Black devem ter mais de 100 viagens na plataforma e uma média de avaliações dos usuários de, no mínimo, 4,85.

Carros da categoria Uber X

A Uber não divulgou quais modelos não são permitidos na categoria mais econômica da plataforma, Uber X. No entanto, existem alguns requisitos básicos para os veículos dessa categoria. Eles devem ter no máximo 10 anos de fabricação, quatro portas, cinco lugares e ar-condicionado.

Independentemente da categoria, a Uber deixa claro que carros com placa vermelha, caminhonetes ou vans não são aceitos. Além disso, automóveis adesivados, plotados, sinistrados e com alterações no sistema de suspensão ou freios também não são autorizados.

Acompanhe as atualizações e esteja sempre por dentro das novidades da plataforma de transporte de passageiros mais utilizada no Brasil e no mundo.