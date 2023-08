ESTES CPFs estão APTOS a receber ATÉ R$ 11 mil

A informação de que um novo processo seletivo está sendo realizado despertou o interesse de muitos indivíduos que desejam participar. É crucial prestar atenção aos critérios necessários para essa seleção. Esta oferece um total de 92 oportunidades em diversos níveis, desde o nível fundamental até o ensino superior, com salário de até R$ 11 mil.

De acordo com o edital, vagas estão disponíveis tanto para contratação imediata, destinadas à ampla concorrência, quanto para pessoas com deficiência. Ademais, a responsabilidade pela organização do concurso é atribuída à Comissão Permanente de Concursos.

Processo seletivo está aberto em uma cidade do estado da Paraíba

O processo seletivo está em andamento em uma cidade situada no estado da Paraíba. Conforme as informações divulgadas no edital 008 deste ano (2023), o concurso é destinado à Prefeitura de Dona Inês, que está localizada no interior da Paraíba. Os rendimentos oferecidos aos aprovados oscilam entre R$ 1.320 e R$ 11 mil por mês.

É válido considerar que as remunerações variam de acordo com a posição e o número de horas semanais, que se estendem de 24 a 40 horas. Algumas das oportunidades em aberto incluem cargos como:

Fiscal de obra;

Agente de limpeza;

Fisioterapeuta;

Cozinheiro;

Psicólogo;

Operador de máquinas;

Assistente social;

Técnico de enfermagem.

Além disso, é importante destacar que outras vagas estão disponíveis nesse concurso. Todas as informações podem ser conferidas no edital, que estará acessível no site oficial. É de suma importância que todos se atentem meticulosamente a todas as informações fornecidas no documento.

Concurso abre inscrições: confira agora como é possível se candidatar

As inscrições para o concurso já estão em vigor. Ao total, como citado, serão disponibilizas e 92 vagas, das quais:



22 são destinadas ao nível fundamental;

25 para níveis médio ou técnico;

26 para o nível superior;

19 para o magistério.

Ademais, o processo de seleção consistirá em duas fases. De acordo com os detalhes iniciais, uma avaliação escrita será conduzida para todas as vagas em oferta. A data prevista para essa prova é 17 de setembro deste ano. No entanto, dependendo da vaga almejada, os candidatos também poderão ser submetidos a uma outra fase avaliativa, como é o caso da prova prática, por exemplo.

A inscrição é feita exclusivamente pela internet. Para isso, é necessário acessar o endereço eletrônico da instituição organizadora. Dessa forma, a candidatura permanecerá aberta até 31 de agosto, até às 23h59.

No que tange à taxa de inscrição, os montantes variam com base na posição escolhida durante o processo de inscrição no site mencionado acima. Abaixo, apresentamos os valores, que precisam ser quitados para que a candidatura seja efetivada:

Nível fundamental, a taxa é de R$ 75;

Níveis médio ou técnico, a taxa é de R$ 95;

Nível superior, a taxa é de R$ 115.

Lista completa dos cargos com salários de R$ 1320 a R$ 11 mil

Nível fundamental

Agente de limpeza (5 vagas);

serviços gerais (5 vagas);

Cozinheira (10 vagas);

de máquinas (2 vagas).

Médio e técnico

Agente administrativo (2 vagas);

Agente comunitário de saúde – área 1 (1 vaga) e área 4 (1 vaga);

Atendente consultório dentário (4 vagas);

Agente combate às endemias (1 vaga);

Agente guarda municipal (4 vagas);

Operador sistema de informática (1 vaga);

Motorista serviço de saúde (2 vagas);

Motorista transporte escolar (2 vagas);

Monitor escolar (5 vagas);

Téc. de enfermagem (2 vagas).

Nível superior

Assistente administrativo (1 vaga);

(1 vaga); Assistente social (1 vaga);

Auditor fiscal tributos (1 vaga);

Auditor de controle interno (1 vaga);

Coordenador pedagógico (1 vaga);

Enfermeiro (3 vagas);

Fiscal de obras (1 vaga);

Fisioterapeuta (1 vaga);

Fonoaudiólogo (1 vaga);

Médico plantonista (5 vagas);

Médico saúde família (5 vagas);

Odontólogo (3 vagas);

Psicólogo (1 vaga).

Nível superior (professor)