Estes detalhes nas moedas de 5 e 50 centavos podem valer R$ 1 mil se você fizer ISSO! Confira

Você sabia que existem moedas que são consideradas raras e que por mais que, na prática, valham poucos centavos, podem ser compradas por milhares de reais?

É isso que ocorre com estas moedas de 5 e 50 centavos que vamos apresentar para você neste artigo de hoje. Acompanhe e descubra se você tem essas moedas na sua casa e aproveite essa oportunidade!

Estes detalhes nas moedas de 5 e 50 centavos podem valer R$ 1 mil se você fizer ISSO!

As moedas de 5 e de 50 centavos que foram cunhadas no ano de 2019 e que vieram da Holanda contam com um detalhe bastante específico: uma letrinha “A” abaixo do ano de fabricação da moeda.

Essa letrinha, por si só, já garante que a moeda seja considerada mais valiosa, mas não é só isso. Um defeito na cunhagem pode fazer com que essas suas moedas valham mais de R$ 1 mil! Para saber quais são essas características levadas em conta, continue lendo.

Avalie as características da moeda

Como vimos, as moedas que têm a letra A abaixo do ano de fabricação já são consideradas especiais, por si só, por serem diferentes das demais. Entretanto, esse não é o único detalhe levado em conta.

Quando as moedas de 5 e de 50 centavos, de 2019, possuem um defeito no anverso, ou seja, na outra face da moeda, ela pode valer mais de mil reais.

Basicamente, esse defeito tem relação com a posição da parte de trás da moeda: a impressão na moeda ocorreu com uma pequena rotação de 180º, o que não é adequado nesse tipo de caso.

Por conta desse “defeito”, muitos colecionadores de moedas têm buscado por exemplares dessas moedas com esse tipo de detalhe para completar as suas coleções.



Portanto, comece a avaliar as moedas de 50 centavos e de 5 centavos que você tem em casa. Será que elas contam com essas características valiosas? Se sim, você poderá colocar essas moedas para vender e, assim, faturar muito!

Inclusive, se essas moedas contarem com um bom estado de conservação, o valor pago pelos colecionadores poderá aumentar ainda mais. Por isso, faça uma análise nas suas moedas e boa sorte!

Faça anúncios da sua moeda rara

Ter a sorte grande de encontrar uma moeda como essa no seu cofrinho ou mesmo na sua carteira é algo muito raro, concorda? Se você conseguiu encontrar uma moeda com essas características que citamos anteriormente, na sua casa, é hora de colocá-la à venda!

Para isso, você pode contar com a possibilidade de fazer anúncios on-line para encontrar colecionadores que estejam dispostos a pagar mais de mil reais pela sua moeda.

Lembrando que, quanto mais você divulgar a moeda que você tem em casa, maiores as chances de ser visto por um colecionador.

Portanto, use os marketplaces on-line para divulgar a sua moeda, bem como as suas redes sociais para tentar alcançar o maior número de visualizações possíveis. Quem sabe você encontra um comprador generoso para a sua moeda rara? Boa sorte nas suas vendas!