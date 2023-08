ESTES emojis NÃO SÃO o que você PENSA; saiba os significados

Ícones gráficos, conhecidos como emojis, retratam sentimentos, ideias e objetos de forma concisa. Esses símbolos estabeleceram uma linguagem global online após sua origem no Japão nos anos 90.

Desde então, evoluíram de simples emoticons, como o icônico sorriso feito com dois pontos e parênteses ou a face triste, para uma ampla gama de símbolos. Assim, os emojis abrangem todos os aspectos da vida cotidiana.

O que são emoticons?

Ícones emocionais são representações visuais elaboradas a partir dos sinais de pontuação, dígitos e símbolos especiais disponíveis no teclado. Têm por finalidade transmitir expressões e sentimentos. A intenção subjacente é que operem como uma opção ao texto convencional, encapsulando por meio de uma “imagem” uma emoção retratada por um conjunto de caracteres.

Os primeiros emoticons surgiram na década de 80 por meio da criatividade do cientista da computação Scott Fahlman, que utilizou o esquema de codificação ASCII. Fahlman introduziu os ícones : – ) e : – ( para transmitir alegria e tristeza em uma correspondência interna da Universidade Carnegie Mellon.

Apesar de terem adquirido reconhecimento nos anos 80, foi nos anos 90, com a popularização dos telefones celulares, que emoticons efetivamente ganharam destaque. Os emojis passaram a ser amplamente usados nas trocas de mensagens SMS, pois simplificavam a comunicação e economizavam caracteres.

O que são exatamente os emojis?

A designação “emoji” é uma fusão das palavras japonesas que significam “imagem” e “letra”. Em princípio, ambos aludem à mesma concepção, ou seja, uma fusão de símbolos capaz de transmitir um sentimento. No entanto, os emojis representam uma evolução em relação aos emoticons, indo para além do mero uso de símbolos.

As representações faciais disponíveis no WhatsApp e frequentemente empregadas nas conversas são exemplos de emojis. Estes foram criados no final dos anos 90 por Shigetaka Kurita, no Japão, e inicialmente estavam destinados a um serviço de internet móvel exclusivo do país.



Você também pode gostar:

O uso dos emojis

Uma das razões subjacentes a essa tendência é sua capacidade de superar barreiras linguísticas. Em um mundo diversificado e interconectado, emojis oferecem uma maneira universal e ágil de comunicar emoções, atitudes e reações sem recorrer a palavras.

Seja um polegar erguido para indicar aprovação ou lágrimas de alegria para expressar diversão, esses ícones transmitem sutilezas. Isso, por vezes, as palavras não capturam.

Adicionalmente, com o crescimento das mídias sociais e plataformas de mensagens instantâneas, a comunicação adquiriu um aspecto visual. Nessa evolução, os emojis se encaixam perfeitamente, permitindo que usuários realcem mensagens, adicionem humor ou insiram personalidade em textos, tornando-os mais envolventes e facilmente compreensíveis.

Emojis “particulares”

Você está familiarizado com os significados de todos os emojis? Parece que cinco deles têm causado confusões entre os usuários. Aqui estão esses emojis junto com seus correspondentes significados. Confira!

Reflexivo

Muitos reconhecem o primeiro emoji, mas ele frequentemente é subestimado ou passa despercebido em conversas. Essa imagem pretende principalmente indicar que alguém está ponderando ou avaliando um tópico da conversa.

Importante notar que esse emoji não denota irritação ou descontentamento. Ele, na verdade, sugere que alguém está pensativo ou analisando algo, possivelmente até confuso sobre informações anteriores.

Emojis de sorriso lateral

Este é o emoji clássico para flertar, frequentemente usado para expressar satisfação, autoconfiança, ironia ou uma pitada de malícia. Dependendo do contexto, ele pode ter vários significados.

Por exemplo, entre amigos relaxados, pode indicar uma piada ou ironia. Em outros casos, pode denotar flerte ou insinuação.

Emojis sem boca

Em terceiro lugar, temos o emoji sem boca. Geralmente usado para representar neutralidade, silêncio ou ausência de emoção, também pode indicar indiferença, falta de compreensão ou desejo de não comentar sobre um assunto. Isso varia conforme o contexto.

De cabeça para baixo

O significado desse emoji é amplo e pode variar desde sinalizar uma mudança inesperada na conversa até representar reação tola, confusa, irônica ou sarcástica.

Sorriso com gota de suor

Por último, o emoji sorrindo com gota de suor. Inicialmente, pode transmitir alívio por trabalho ou estresse. É como se a expressão “ufa!” ganhasse vida.

Contudo, também serve quando tópicos desconfortáveis surgem ou quando há erro na conversa. Nesses casos, indica um certo desconforto e embaraço, mas abordado de forma tranquila.