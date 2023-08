Estes são os 6 lugares misteriosos que o Google Maps esconde

Existem seis lugares misteriosos que o Google Maps esconde e o motivo vai te surpreender. Dentre esses locais estão Coreia do Norte, França e até mesmo uma instalação nuclear. Portanto, venha ver neste artigo quais são e o motivo desse ocultamento.

Seis lugares misteriosos que o Google Maps esconde

Conhecido por ser a ferramenta perfeita para quem quer explorar o mundo por meio de imagens, o Google Maps também guarda seus segredos. Por exemplo, há seis lugares misteriosos que são escondidos pela plataforma.

Os lugares exóticos, e que muitas vezes escondem mistérios, podem desaparecer as vistas dos curiosos. Mas não de quem ler esse artigo, afinal, vamos revelá-los. Então, esses lugares misteriosos que o Google Maps esconde são:

Parque Nacional de Tantauco no Chile; Areva La Hague na França; Toda a Coreia do Norte; HAARP, o High Frequency Active Auroral Research Program, no Alasca; Ilha Jeanette na Rússia; Por fim, o aeroporto de Minami Torishima, no Japão.

A seguir, você vai entender mais sobre eles locais e os motivos que fizeram com que eles fossem escondidos na plataforma.

1 – Parque Nacional de Tantauco

Começamos a lista dos lugares escondidos com o Parque Nacional de Tantauco, no Chile. Aliás, o motivo para que a plataforma tenha escondido o local é manter a integridade da fauna e flora do ambiente.

Por isso, você não encontra a região detalhada no Google Maps, porque é uma forma de fazer com que a ação predatória humana seja minimizada. Em especial, ao tráfico de animais silvestres. Portanto, sem causar deslumbramento, os riscos de desmatamento são menores.

2 – Areva La Hague é um dos lugares misteriosos que o Google Maps esconde



O segundo local misterioso do Google Maps fica na França, e é a Areva La Hague, uma misteriosa instalação nuclear, que foi borrada na plataforma. Ela foi inaugurada em 1976 e servia como uma estação de reprocessamento de combustível nuclear que vinha de diversos países.

Acredita-se que a Areva está entre os lugares misteriosos que o Google Maps esconde por ser um espaço acusado pelo Greenpeace de despejar resíduos radioativos nos oceanos diariamente e há anos.

3 – A Coreia do Norte

Outro dentre os lugares misteriosos que o Google Maps esconde é a Coreia do Norte, um local que por si só é enigmático e isolado de todo o mundo. Então, na plataforma você encontra apenas fotos do país.

A grande dificuldade de transitar no país faz com que as imagens e registros sejam limitados. Portanto, o máximo que os usuários conseguem ver são pontos específicos e informações básicas de fontes oficiais.

4 – O HAARP é um dos lugares misteriosos que o Google Maps esconde

Quase encerrando a lista temos o HAARP, que é o High Frequency Active Auroral Research Program, ou Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, em português, que fica localizado no Alasca.

O HAARP é uma instalação de pesquisa militar dos Estados Unidos e é cercada de teorias conspiratórias, por isso, os usuários acreditam que os registros do local são pouquíssimos.

5 – Ilha Jeanette na Rússia

A ilha Jeanette na Rússia também está na lista de lugares misteriosos que o Google Maps esconde. Então, se pesquisar o local na plataforma verá apenas uma grande pincelada preta, sem informações.

Talvez esse seja um dos locais que causam mais confusão no público pela falta de informações no Maps. A ilha do mar da Sibéria Oriental é um lugar extraordinário, coberto por gelo e que conta com um pico de aproximadamente 350 metros de altura.

Até o momento não há nenhuma informação oficial sobre a ocultação da ilha no Google Maps.

6 – Aeroporto de Minami Torishima também está entre os lugares misteriosos que o Google Maps esconde

Encerramos a lista dos lugares misteriosos que o Google Maps esconde com o Aeroporto de Minami Torishima, no Japão. Aliás, acredita-se que o motivo desse ocultamento são questões estratégicas e de interesse militar.

A marinha japonesa utiliza muito o aeroporto para seus processos. Então, acredita-se que isso tenha impedido um mapeamento detalhado da área. Assim, você não encontra muitos detalhes no Maps ao pesquisar.

Pesquise no Google Maps

Certamente ao terminar esse artigo você vai até o Google Maps verificar como são apresentadas as informações desses locais. Aproveite e comente também se tem mais algum lugar que é escondido pela plataforma e que não adicionamos nesta lista.