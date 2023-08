ESTES são os recursos do ChatGPT que você NÃO conhecia

Desde o surgimento do ChatGPT, as notícias sobre esse chatbot inovador têm sido constantes no cenário tecnológico global. Dessa forma, surgiram anúncios regulares de novas funcionalidades. De fato, as atualizações no sistema são essenciais devido a alegações frequentes sobre questões de segurança, o que levou à exposição indesejada de informações de alguns usuários.

A empresa responsável pela criação e desenvolvimento do chatbot é a OpenAI, que sempre se mostrou receptiva à resolução proativa de quaisquer problemas identificados. As recentes adições de recursos foram divulgadas recentemente e gradualmente estão sendo incorporadas à plataforma, com o intuito de aprimorar as interações entre os usuários e o ChatGPT.

As novas funcionalidades trazem consigo inovações nos comandos iniciais para uma conversa. Elas também oferecem uma gama de opções de respostas para enriquecer e estender os diálogos, além de servirem como atalhos para facilitar a realização de diversas ações. Abaixo, examinaremos detalhadamente todas as últimas adições anunciadas e forneceremos orientações sobre como aproveitar cada uma delas.

Descubra as adições recentes ao ChatGPT

As adições mais recentes foram reveladas pela OpenAI na última quinta-feira (03), por meio do perfil oficial da empresa na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter. Esses novos recursos estão sendo progressivamente disponibilizados ao longo desta semana. Confira a seguir:

Sugestões de comando

Ao acessar a plataforma, antes mesmo de iniciar a conversa, os usuários se deparam com exemplos de comandos na página inicial do ChatGPT. Essa ferramenta fornece frases prontas que podem auxiliar os usuários a se familiarizarem com o chatbot, tornando a experiência com o sistema de inteligência artificial mais fluida e confortável.

Amostras de respostas

De maneira semelhante aos comandos, também são disponibilizadas amostras de respostas que podem ser usadas para enriquecer o diálogo com o ChatGPT. Essas sugestões aparecem logo acima da área de digitação, visando promover uma conversa dinâmica e prolongada, abordando uma variedade de tópicos relacionados ao assunto em discussão.



Modelo-Padrão

Os assinantes do plano Plus do aplicativo agora têm acesso ao ChatGPT-4 como o novo modelo-padrão. Essa atualização representa um avanço significativo para o aplicativo, uma vez que substitui a versão anterior, GPT-3.5. O GPT-4 introduz a capacidade de lidar com imagens, música e vídeos, além de permitir o envio de até 50 mensagens a cada intervalo de 3 horas.

Inovações adicionais no Chatbot

Carregamento de Arquivos

Os usuários da versão Plus têm a possibilidade de usar o ChatGPT para escrever códigos, realizar cálculos complexos e gerar gráficos. Isso é viabilizado pelo carregamento simultâneo de até 10 arquivos, eliminando a necessidade de seleção individual. Essa ferramenta está disponível como parte da versão beta, que faz uso do Code Interpreter.

Extensão do Período de Login

As melhorias no login também fazem parte das novas funcionalidades do ChatGPT. A principal alteração reside no fato de que os usuários não serão desconectados a cada duas semanas. Agora, as contas permanecerão conectadas por períodos mais prolongados, permitindo retomar as atividades sem interrupções decorrentes do login frequente.

Atalhos de Teclado

A última atualização do ChatGPT também introduziu atalhos de teclado para agilizar a realização de diversas ações, visando aprimorar a experiência dos usuários com o chatbot. Por exemplo, pressionar Ctrl + Shift + C permite copiar o conteúdo completo do código, enquanto Ctrl + / dá acesso à lista completa de atalhos disponíveis.

A constante evolução do ChatGPT demonstra o compromisso contínuo da OpenAI em aprimorar a funcionalidade e a utilidade do chatbot, proporcionando aos usuários uma experiência mais rica e envolvente. Essas adições recentes certamente contribuirão para uma interação mais eficaz e agradável com o sistema de inteligência artificial.