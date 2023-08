ESTES smartphones não terão mais acesso ao WhatsApp

A evolução da tecnologia é um processo constante, trazendo novidades a cada jornada. Isso impacta também as plataformas e apps que integram nossa rotina diária, e entre esses está o WhatsApp, um mensageiro muito popular no Brasil, proporcionando comunicação rápida e acessível.

No entanto, a contínua progressão tecnológica faz com que os dispositivos mais antigos se tornem obsoletos. Isso os torna incompatíveis com as atualizações do WhatsApp a partir de 30 de setembro de 2023.

Confira alguns celulares que não vão mais receber atualização do WhatsApp

Alguns dos modelos que não mais receberão as atualizações do WhatsApp após essa data incluem:

Faea F1;

THL W8;

Sony Xperia M;

Lenovo A820;

Diversos modelos LG Optimus;

Wiko Cink Five;

Darknight;

Além de vários modelos Huawei Ascend;

ZTE Grand S Flex e V956;

UMi X2;

Archos 53 Pálcio;

HTC 500;

Cat B15;

Diversos modelos Galaxy como Trend Lite, Trend II e S3 mini;

Assim como os iPhones SE, 6S e 6S Plus.

Estes são apenas alguns exemplos, visto que há mais modelos afetados. Caso o seu dispositivo esteja operando com iOS 12 ou versões anteriores, ou Android 4.0.1 e sistemas anteriores, você pode ser impactado por essa mudança.

Não atualizar o WhatsApp faz ele continuar funcionando?

Mesmo que opte por não atualizar o WhatsApp, ele continuará funcionando, porém, algumas funções mais recentes não estarão acessíveis. É relevante observar que não apenas o WhatsApp atua como mensageiro. O Telegram é uma alternativa compatível com muitos dispositivos. Adquirir um novo celular da geração atual é uma consideração sábia para evitar interrupções, especialmente se você faz uso extensivo do celular, incluindo fins profissionais.

O WhatsApp se destaca como um dos aplicativos de troca de mensagens mais populares e flexíveis em todo o mundo. Assim, um dos recursos mais proeminentes oferecidos por essa plataforma é a habilidade de compartilhar a localização geográfica em tempo real.

Esse recurso possibilita visualizar no mapa a posição exata de uma pessoa específica. Contudo, estimativa quanto tempo ela permanecerá naquele ponto.

Utilidade da localização em tempo real

As utilidades desse recurso são variadas. Pode ser aplicado para monitorar o percurso de um membro da família ou amigo que esteja se deslocando, seja durante uma viagem ou ao explorar a cidade.

Porém, suas aplicações vão além. A funcionalidade também pode ser empregada para descobrir a localização de um parceiro, caso haja suspeitas de comportamento inadequado ou alguma outra questão.

Ativando a localização em tempo real no WhatsApp

É imperativo que a pessoa que se deseja rastrear tenha a funcionalidade de localização ativada em seu dispositivo móvel. Sem esse pré-requisito, o rastreamento se torna inviável. Sendo assim, existe um procedimento a ser seguido para identificar a posição de um indivíduo sem levantar suspeitas.

Descobrindo a localização sem notificação

Para realizar tal tarefa, não é necessário buscar auxílio em ferramentas externas, uma vez que o próprio WhatsApp oferece funcionalidades suficientes. Entretanto, para que esse método tenha êxito, é crucial que a pessoa que está sendo “monitorada” tenha o GPS ativado e esteja conectada ao aplicativo, garantindo sua disponibilidade online. Caso contrário, o intento não será bem-sucedido.

Colaboração de amigos em comum

Uma alternativa plausível é envolver um amigo em comum, disposto a colaborar nesse plano. Além disso, é vital criar uma narrativa crível para incentivar o parceiro a compartilhar sua localização em tempo real com esse amigo. Siga o procedimento simplificado abaixo: