‘Estou pronto para ir’: Dalvin Cook animado por estar em Nova York após o primeiro treino com os Jets

Aé se o respingo da negociação por Aaron Rodgers não foi suficiente, o Jatos de Nova York adicionado Pro Bowl correndo de volta Dalvin Cook por meio de agência gratuita para dar ao seu ataque uma aparência totalmente nova. As expectativas são altíssimas para o Jatos em 2023, com alguns até antecipando uma corrida para o Super Bowl pela primeira vez em mais de cinco décadas.

Cozinhar certamente alimentou o fogo ao falar com a mídia na terça-feira, explicando sua alegria em ingressar nos Jets e declarando que está “pronto para ir” – logo após completar seu primeiro treino com a equipe.

“Agora faço parte dos Jets”

Cozinharquatro vezes Pro Bowl seleção enquanto jogava pelo Minnesota Vikingsassinado com Nova Iorque no início deste mês em um acordo de um ano no valor de US$ 7 milhões. O jogador de 28 anos disse aos repórteres na terça-feira que já se sente integrado ao vestiário dos Jets e está ansioso para “se divertir” nesta temporada.

Cook – cujos 47 touchdowns corridos na carreira são os oitavos entre os jogadores ativos – estava passando um tempo com seu filho recém-nascido antes de se juntar a seus novos companheiros de equipe na terça-feira. Embora o veterano de seis anos sinta claramente que está pronto para a ação da Semana 1, o treinador principal Roberto Saleh assumiu um ponto de vista mais pragmático quanto à disponibilidade de Cook contra o Notas de búfalo.

“Acho que na cabeça dele ele provavelmente sente que pode aguentar 30 toques, mas só precisamos ser espertos com ele, ter certeza de que estamos nos comunicando constantemente com ele e apenas sendo diligentes”, disse ele. Salé disse.

Grandes objetivos na Big Apple

CozinharO papel de ainda não é exatamente conhecido. O Jatos quero ter certeza de continuar desenvolvendo jovens running back Salão Breece, cuja temporada de estreia terminou após apenas sete jogos devido a uma lesão no joelho. Se ambos os jogadores estiverem saudáveis, Nova Iorque terá um ataque equilibrado que pode ser difícil para muitas defesas impedirem.

Talvez essa seja a principal razão pela qual Cook acredita que qualquer Super Bowl a conversa em torno dos Jets é justificada após a agitação de atividades fora de temporada – que, é claro, incluiu a contratação de um dos grandes zagueiros da era moderna.

“Obviamente, você olha para a lista, olha para as pessoas que adicionamos e as coisas que já tínhamos, apenas combinando isso em um, e acho que é algo para nos entusiasmar. parte”, disse Cook. “É por isso que vim, é por isso que estou aqui, para ajudar de qualquer maneira que puder para chegar onde precisamos, e isso é segurar o troféu, e é isso que estamos tentando fazer”.