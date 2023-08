estratégias de organização para manter sua caixa de entrada em dia

Você já se sentiu sobrecarregado pela quantidade de mensagens eletrônicas que recebe diariamente? Já perdeu algum e-mail importante devido à desorganização da sua caixa de entrada? Se sua resposta foi afirmativa a alguma destas perguntas, saiba que não está sozinho.

De acordo com pesquisa do Radicati Group em 2020, a média diária de mensagens enviadas e recebidas foi de 306 bilhões, prevendo-se que esse número aumente para 361 bilhões em 2024. Isso significa que, em média, cada pessoa recebe cerca de 121 mensagens por dia.

Com tantos e-mails para gerenciar, é fácil sentir-se estressado e perder o controle da sua caixa de entrada. Porém, não se preocupe, existem algumas estratégias simples que podem ajudar a organizar suas mensagens e manter a caixa de entrada em dia. Neste artigo, vamos apresentar quatro delas:

1. Crie pastas e etiquetas para categorizar seus e-mails

Uma das formas mais eficientes de organizar seus e-mails é criar pastas e etiquetas para categorizar os diferentes tipos de mensagens que você recebe.

Por exemplo, você pode criar pastas para assuntos específicos, como trabalho, estudo, finanças, lazer, etc. Você também pode criar etiquetas para indicar o status dos seus e-mails, como lido, não lido, urgente, pendente, arquivado, etc.

Dessa forma, você pode encontrar facilmente os que precisa, sem ter que procurar entre centenas de mensagens na sua caixa de entrada. Além disso, você pode priorizar os e-mails mais importantes e evitar que eles se percam entre os menos relevantes.

2. Use filtros e regras para automatizar o gerenciamento dos seus e-mails



Você também pode gostar:

Outra forma de organizar é usar filtros e regras para automatizar o gerenciamento dos seus e-mails. Os filtros e as regras são ferramentas que permitem que você defina ações automáticas para as suas mensagens, com base em critérios específicos.

Por exemplo, você pode configurar um filtro para enviar todos eles de uma determinada pessoa ou domínio para uma pasta específica. Ou você pode configurar uma regra para marcar como lido todos os e-mails que contenham uma palavra-chave no assunto.

Dessa forma, você pode economizar tempo e evitar ter que fazer essas ações manualmente. Além disso, você pode reduzir a quantidade de e-mails na sua caixa de entrada principal, deixando apenas os mais importantes.

3. Delete ou arquive os e-mails que não são mais necessários

Uma das principais causas da desorganização da caixa de entrada é o acúmulo de e-mails antigos ou irrelevantes. Esses e-mails ocupam espaço na sua memória, dificultam a busca pelos e-mails que realmente importam e podem até comprometer a segurança dos seus dados.

Por isso, é essencial que você delete ou arquive os e-mails que não são mais necessários. Para fazer isso, você pode usar a função de busca do seu provedor de e-mail para encontrar os e-mails mais antigos ou com determinados critérios.

Por exemplo, você pode buscar por “newsletter” ou “promoção” para encontrar os e-mails comerciais que você recebeu. Depois, você pode selecionar todos esses e-mails e deletá-los ou arquivá-los em uma pasta separada.

Dessa forma, você pode liberar espaço na caixa de entrada, melhorar o desempenho do seu provedor de e-mail e proteger seus dados pessoais.

4. Estabeleça uma rotina para verificar e responder seus e-mails

Por fim, uma das formas mais eficazes de organizar seus e-mails é estabelecer uma rotina para verificar e responder seus e-mails. Muitas vezes, nós ficamos tentados a verificar nossos e-mails a todo momento, seja por curiosidade, ansiedade ou medo de perder algo importante.

No entanto, isso pode ser contraproducente, pois nos distrai das nossas outras tarefas, nos faz perder tempo com mensagens irrelevantes ou repetitivas e nos gera mais estresse.

Por isso, é recomendável que você defina horários específicos para verificar seus e-mails ao longo do dia. Por exemplo, você pode verificar seus e-mails pela manhã, depois do almoço e no final da tarde.

Nesses horários, você pode dedicar alguns minutos para ler, responder, deletar ou arquivar seus e-mails, conforme a sua prioridade e urgência. Dessa forma, você pode manter sua caixa de entrada em dia, sem comprometer sua produtividade, sua concentração e seu bem-estar.

Organizar seus e-mails pode parecer uma tarefa difícil, mas não é impossível. Com as estratégias que apresentamos neste artigo, você pode transformar sua caixa de entrada em um espaço mais organizado, funcional e seguro.

Assim, você pode aproveitar melhor os benefícios do e-mail como uma ferramenta de comunicação e informação, sem se deixar dominar pelo caos.

Viu como não é tão difícil como parece?